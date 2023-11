Šeik drži tigrove, lavove, medvjede kao kućne ljubimce: Milioni ga prate na Instagramu, svi su šokirani

Mnogi su fascinirani divljim životinjama - njihovom snagom, ljepotom... No, većina ljudi im se divi izdaleka, vjerujući da one pripadaju svom, prirodnom okruženju.

View this post on Instagram

Na njegovom profilu na Instagramu mogu se vidjeti brojne divlje životinje - sudeći po snimcima, on ima tigrove, lavove, vukove, medvjeda...

View this post on Instagram

Nije, doduše, jasno kako je to moguće. U UAE nije dozvoljeno u kući držati velike mačke, no, njemu je to nekako pošlo za rukom.