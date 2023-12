Koliko dugo možete ostaviti psa samog

Imati psa znači imati raspored. Sve što radite morate unaprijed dogovoriti, a nije rijetkost ni da odbijete druženje s prijateljima ili noćni izlazak jer se osjećate loše kad vaš pas ostane sam kod kuće.

Psi uživaju u društvu svojih ljudi, ali to ne znači da je nužno loše ili opasno ostaviti ih same kod kuće. Naravno, ne smijete ih ostaviti same predugo te biste trebali osigurati sve uvjete da vrijeme koje vaš pas provede sam kod kuće bude što ugodnije, piše Index.



Koliko pas može izdržati bez šetnje

Prvo pitanje koje većini vlasnika padne na pamet je koliko dugo pas može izdržati bez šetnje, odnosno obavljanja nužde. Veterinari kažu da psi u prosjeku trebaju mokriti tri do pet puta dnevno. No ipak, to je dosta individualno pitanje, a i štenci i stariji psi svakako češće trebaju mokriti.

Donosimo vam uobičajene vremenske okvire unutar kojih možete bezbrižno ostaviti svojeg psa samog uzimajući u obzir njegovu dob.

Štenci

Jedan sat za svaki mjesec starosti (tromjesečno štene može izdržati tri sata bez mokrenja).

Odrasli psi (nakon godinu dana)

Mogu biti sami i bez šetnje do osam sati, ali idealno bi bilo do šest sati.

Psi stariji od 8 godina

Ovisno o njihovoj veličini i zdravlju, ali nikako ih ne bi trebalo ostaviti same dulje od 6 sati.