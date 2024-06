Evo kako kućni ljubimci utječu na zdravlje vlasnika: Smanjuju stres

Udruženje ”Prijatelji životinja” je registrovano ispred Ministarstva pravde BiH sa prioritetnim ciljem pravnog djelovanja. Udruženje, u saradnji sa timom advokata, poduzima pravne radnje u smislu zakonitog, humanog i trajnog rješenja problema životinja u BiH kroz elemente pravne prirode i zakonske regulative.

Pokazalo istraživanje

Klinička istraživanja su pokazala da vlasnici kućnih ljubimaca imaju niži nivo kortizona hormona stresa, a to je dobro i za krvni pritisak. Naučnici su ujedno otrkili da uživanjem uz domaće životinje, tijelo oslobađa oksitocin - hormon koji ima umirujući efekat na mozak i smanjuje stres i anksioznost. Ali ne samo to, i životinje tako oslobađaju više ovog hormona, što pomaže u razvoju jake veze između ljudi i životinja.

Bosna i Hercegovina je pravna država u kojoj egzistira vladavina prava. U našoj državi životinje su zaštićene Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja (Službeni glasnik 25/09) kojim se strogo propisuju zabrane glede prisiljavanja životinje na rad i napor, nanošenje boli, patnje i povreda, provjeravanja oštine životinje na drugoj životinji, hranjenje živim životinjama druge životinje, upotreba nedozvoljenih zamki, uzgajanje životinje radi krzna, izlaganje životinja nepovoljnim temperaturama, te zanemarivanja životinje s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu.

Svaki imalac životinje treba da postupa sa životinjom shodno odredbama člana 5.navedenog Zakona kojim se propisuju dužnosti glede hranjenja, njegovanja, prostora, kretanja, sistema nadzora I ostalih stavki u ovoj pravnoj stvari.

Svaki vlasnik životinje dužan je da registruje životinju, te joj obezbjedi adekvatnui veterinarsku brigu u roku sedam dana od dana sticanja vlasništva nad tom životinjom.

Članom 3. Zakona o zaštiti I dobrobiti životinja strogo je propisana zabrana ubijanja, nanošenja boli, patnje i štete, mučiti je i namjerno izlagati stresu i strahu. Nepoštivanje navedenog propisuje se novčana kazna do 10,000,00 KM, dok kazne za pravna lica sežu i do 200.000,00 KM. Zlostavljanje, mučenje i ubijanje životinje propisano je i odredbama Krivičnog zakona FBiH, kojim se propisuje kazna zatvora do 6 mjeseci, dok je kazna zatvora do tri godine utemeljena Krivičnim zakonom RS.