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SAVJETI STRUČNJAKA

Kako prilagoditi šminku godinama i izbjeći česte greške

Preporučuje nanošenje olovke samo na vanjski ugao oka kako bi oči vizualno bile produžene i svježijeg izgleda

Način nanošenja šminke treba prilagoditi godinama. Pexels

Dž. M.

10.1.2026

Ako šminkate oči na isti način još od tinejdžerskih godina, moguće je da pravite grešku. Stručnjaci naglašavaju da način nanošenja šminke treba prilagoditi godinama, jer se koža i struktura lica mijenjaju s vremenom. 

Ono što je odgovaralo u mladosti, u zrelijoj dobi može naglasiti bore, opuštenu kožu ili umoran izgled. Iskusna vizažistica Klara Kervera (Clara Cervera) savjetuje da se kod žena starijih od 50 godina olovka za oči i tuš ne koriste na isti način kao ranije. 

Preporučuje nanošenje olovke samo na vanjski ugao oka kako bi oči vizualno bile produžene i svježijeg izgleda. Sjenilo treba nanositi prirodno po cijelom kapku, a tamnije nijanse koristiti umjereno i ne samo u pregibu kapka. 

Kervera također upozorava na česte greške pri šminkanju obrva i usana. Vrlo guste i tamne obrve mogu učiniti da izgledate starije i umornije, pa je bolje posvijetliti boju obrva i držati ih što prirodnijima.

Što se tiče ruža, prirodne nijanse laskaju licu više od dramatičnih crvenih ili jarko rozih tonova, dok tamne olovke ili vrlo svijetli nude tonovi mogu lice učiniti ispranim. Prirodni tonovi uvijek pružaju svježiji i ljepši izgled.

# ŠMINKANJE
# GREŠKE
# TRIKOVI
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