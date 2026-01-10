Kako prilagoditi šminku godinama i izbjeći česte greške

Ako šminkate oči na isti način još od tinejdžerskih godina, moguće je da pravite grešku. Stručnjaci naglašavaju da način nanošenja šminke treba prilagoditi godinama, jer se koža i struktura lica mijenjaju s vremenom.

Ono što je odgovaralo u mladosti, u zrelijoj dobi može naglasiti bore, opuštenu kožu ili umoran izgled. Iskusna vizažistica Klara Kervera (Clara Cervera) savjetuje da se kod žena starijih od 50 godina olovka za oči i tuš ne koriste na isti način kao ranije.

Preporučuje nanošenje olovke samo na vanjski ugao oka kako bi oči vizualno bile produžene i svježijeg izgleda. Sjenilo treba nanositi prirodno po cijelom kapku, a tamnije nijanse koristiti umjereno i ne samo u pregibu kapka.