Sve što trebate znati o depilaciji kod kuće

Brijanje, kreme za depilaciju, epilacija, IPL metode, trake za depilaciju ili krema za izbjeljivanje? Pomoću nekoliko savjeta moguće je odabrati najbolju metodu za sebe i na taj način bezbolno nastaviti uživati u glatkoj koži.

Ukoliko to želite naučiti raditi same, donosimo savjete kako se depilirati kod kuće poput profesionalca.

Dlake na licu

Dlačice na nausnici možete pokušati skinuti koncem, počupati pincetom ili koristiti trakice za depilaciju lica. Baratanje koncem, onako kako to rade iskusne kozmetičarke teško ćete usvojiti. Uklanjanje dlačica koncem jednostavnije je napraviti drugoj osobi nego samoj sebi, a i šanse da ćete jednim potezom ukloniti sve dlačice su male.

Čupanje pincetom dugotrajan je proces za koji vam je potrebno izrazito puno svjetla, ali i puno strpljenja jer ipak traje nešto duže. Zamislite koliko biste puta morali napraviti isti bolan potez sve dok ne dođete do željenog rezultata.

Za uklanjanje dlačica na nausnici preostaje vam još pokušaj s trakicama za depilaciju lica. Trakice je dovoljno protrljati tridesetak sekundi među dlanovima i na taj ih način zagrijati, zatim prisloniti na područje na kojem želite ukloniti dlačice te povući trakicu u smjeru suprotnom od rasta dlačica.

Cijelo tijelo

Gotovo svaki kozmetički salon za depilaciju ima u ponudi depilaciju cijelog tijela. Mnoge se žene tamo osjećaju kao doma i u potpunosti se prepuštaju stručnim rukama, ali kada se ovoga moraju uhvatiti doma, vjerujemo kako nije lako. Važno je znati kako će na većim površinama depilacija ipak izazvati više neugode negoli depilacija lica, ali ništa nije neizdrživo. Depilacija nogu ili bikini zone može proći glatko, ako tom zadatku pristupite spremno.

Prije depilacije tijela važno je otuširati se, ali i napraviti lagani piling jer na taj način uklanjate mrtve stanice. Dužina dlačica ne bi trebala biti veća od jednog centimetra. Trake se također zagrijavaju trljanjem među dlanovima. Praktične su jer ih nakon zagrijavanja u dlanovima samo prislonite na površinu tijela te povučete u smjeru suprotnom od rasta dlačica.

Ostatak voska možete ukloniti uljnim maramicama, a za smirenje kože nakon depilacije iskoristite gel aloe vere koji stiže u pakiranju s trakama. Trake za depilaciju tijela veličinom su prilagođene većim površinama poput nogu ili ruku. Upamtite da biste depilaciju trebali izbjegavati neposredno prije menstrualnog ciklusa jer hormonske promjene utječu na razinu boli.

Kreme ili izbjeljivanje

Iako je uklanjanje voskom jedna od metoda s kojom možete biti opušteni i bez dlačica nešto duže, negativna je strana razina boli. U slučaju da ste preosjetljivi na bol, i tu su stručnjaci pronašli rješenje u obliku krema za depilaciju.

Njih žene često koriste u kombinaciji s voskom, odnosno trakama za depilaciju s kojima uklanjanju dlačice na većim površinama, a kremama za depilaciju uklanjaju dlačice na osjetljivijim površinama poput pazuha i u bikini-zoni. Važno je odabrati kremu koja je pogodna za osjetljivu kožu te koja je dermatološki ispitana.