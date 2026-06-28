Kako prirodno ublažiti strije?

Strije nije moguće potpuno ukloniti prirodnim putem, ali se njihov izgled može ublažiti redovnom njegom kože. Važno je održavati kožu hidratiziranom, a u tome mogu pomoći prirodna ulja poput bademovog, kokosovog, maslinovog ili ulja šipka.

Korisna je i nježna masaža zahvaćenog područja jer potiče cirkulaciju i elastičnost kože.

Ishrana bogata vitaminima C i E, cinkom i dovoljnim unosom vode doprinosi stvaranju kolagena i zdravlju kože. Redovna fizička aktivnost i održavanje stabilne tjelesne težine također mogu spriječiti nastanak novih strija.

Najbolji rezultati postižu se kada se s njegom počne dok su strije još crvene ili ljubičaste. Iako prirodni tretmani ne mogu potpuno ukloniti strije, dosljedna njega može ih učiniti znatno manje vidljivim.