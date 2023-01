Svjetska estetska hirurgija stiže u Sarajevo

Internacionalni Master kongres - IMCAS, baziran na najnovijim naučnim saznanjima iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, dermatologije, procesa starenja i medicinske tehnologije održava se od 26. do 28. januara u Parizu.

- Najvažnije je razumjeti gdje se nalazite u stručnom i naučnom smislu (u ovom slučaju medicinske) oblasti kojom se bavite. Da potvrdite da nešto dobro radite, u skladu sa svjetskim trendovima. Možda važnije, da razumijete šta poboljšati, na koji način i gdje. Vjerovatno bi određeni nakon uvida u svjetske trendove kazali - mi ovo ne bi trebali da radimo dok se ne educiramo dovoljno. To je suština. Za dobrobit hirurga, a osobito pacijenata.

Predavanja u 14 dvorana

Kongres se tradicionalno održava jednom godišnje. Predavanja su bila u 14 dvorana u isto vrijeme uz prisusvo preko 10.000 registriranih učesnika. Prikazana je hirurgija uživo, tretmani uživo, disekcije na kadaveru…

- Networking je, uz dobijanje znanja, drugi prioritet. Vidjeli smo se ponovno sa starim prijateljima, najvećim svjetskim stručnjacima - prof.dr Dirk Richter iz Njemačke, Foad Nahai iz USA, Per Heden iz Švedske, Sebastian Garson iz Francuske… Upoznali smo puno kolega. S određenim smo radili u operacionoj sali ranije. Naprimjer, dr Amela i ja smo operirali sa Per Hedenom u Štokholmu. S određenim kolegama smo dogovorili dalje usavršavanje u praktičnom smislu, u oba smjera Sarajevo – St. Luis, Pariz, Štokholm... Profesor Per Heden iz Švedske je potvrdio da će doći u Sarajevo sljedeće godine na veliki kongres koji pripremamo (prof.dr Karabeg je predsjednik Kongresa).