Vitamin C smanjuje vidljivost bora, evo kako

Stručnjaci kažu kako je moguće tretirati tamne mrlje iznutra, bez nanošenja raznih preparata. Nisu sve mrlje jednake i ne bi se trebale tretirati istim pripravcima, ali je sigurno reći da je vitamin C jako dobar dodatak njezi kože, a smanjuje vidljivost bora!

Serumi i kreme

Možda ste previdjeli da osim nanošenja ovog vitamina kroz razne serume i kreme, izgled kože možete poboljšati i ako u organizam unosite vitamin C.

Veći unos vitamina C ne znači samo da morate pojesti dvije voćke u danu, radi se o potrebi od 75 miligrama u danu za odraslu ženu i 90 miligrama za muškarce. Istraživanje pokazuje da što je veći unos, to i zdravlje može biti bolje, posebno kada govorimo o imunitetu. No vratimo se koži: kako to vitamin C može pomoći kod njenog izgleda ako ga unosimo u organizam?

Prema pisanju studije objavljene u magazinu Journal of Clinical Nutrition, što je viši unos, to će biti manje bora na licu, a isto tako će poboljšati cjelokupno zdravlje kože.

- Pokazalo se da štiti od oksidativnog stresa, a važan je dio sinteze kolagena i elastina zbog koje će koža izgledati mlađa nego što je - navodi dermatologinja Kijara Ber (Kiara Barr).

Zaštita kolagena

Ovaj vitamin će pomoći i kod zaštite kolagena koji u koži već postoji. Uz sve navedene dobrobiti, nije čudo da će vitamin C pomoći kod tretiranja tamnih mrlja na koži, no kako tijelo samo ne proizvodi ovaj vitamin, morate paziti na njegov unos. Kako biste unosili dovoljno vitamina C, najbolje je paziti koje namirnice unosite u organizam.

Birajte paprike, narandže

Budući da je nemoguće stvoriti veću zalihu ovog važnog nutrijenta, vrlo je važno svakodnevno ga uzimati u dovoljnoj količini. Birajte paprike, narandže, ananas, limun i grejp, jagode, papaju, brokule, prokulice, zelje, kelj, cvjetaču, kivi i peršun.

Valja imati na umu kako termička obrada namirnica uništava vitamin C, stoga pripazite na način pripreme.