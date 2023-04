Šta vaše usne otkrivaju o vama

Autorica knjige „The Wisdom of Your Face“ i stručnjakinja za izraze lica Džejn Haner tvrdi da su sva naša izdanja povezana s raznim aspektima naše ličnosti…



Ali oblik usana može otkriti na koji se način odnosimo prema porodici, prijateljima i ljudima iz našeg okruženja. Otkrijte koji ste vi tip!

Prosječne usne

Osobe čije usne nisu niti pune niti tanke, već neke prosječne srednje veličine i bez neke posebne definicije, odnosno kupidonovog luka, nisu zahtjevne, uživaju u samoći i nisu sklone pretjeranom dramatiziranju.

Pune usne

Prirodno pune usne, kao one kakve ima Anđelina Đoli, obično imaju empatične osobe koje cijene svoje veze, teže da se ostvare u ulozi roditelja i tuđe potrebe uvijek stavljaju ispred svojih. Ako su usne pune, ali sitne i okrugle, riječ je osobama koje će svoje potrebe staviti na prvo mjesto. Kada dobiju pažnju koja im je potrebna, njihove potrebe tada idu u drugi plan.

Tanke usne

Osobe koje imaju tanke usne se teško opuštaju kada su u vezi i radije su same. To nikako ne znači da su njihove veze unaprijed određene na propast, već znači da one u vezi moraju imati vrijeme i prostor samo za sebe. Neke osobe s ovim tipom usana mogu imati problem ukoliko njihova veza postane ozbiljna.

Usne pune u srednjem dijelu

Nisu sve usne tanke ili pune, one mogu biti punije na sredini i tanje na krajevima. Ova autorica knjige je opisala takve osobe kao samoljubive, temperamentne i dramatične.

Korekcija usana

Usne s kojima smo rođeni nisu jedina definicija našeg karaktera. Osobe koje su promijenile izgled svojih usana su najčešće veoma zahtjevne, sebične i emotivno nestabilne. Ako ima povećanu donju usnu, to znači da traži zadovoljstvo u životu i partnera koji će je zabaviti, dok povećana gornja usna predstavlja osobu koja želi da zadovolji svog partnera koliko i samu sebe.

Definirane usne

Osobe koje imaju oblik usana poput Rijane mogu biti veoma vješte u komunikaciji, ali to često dovodi do situacija u kojima im je jezik brži od pameti, što ih često dovodi u nevolju.

Nedefinirane usne

Osobe koje imaju usne poput Džulije Roberts su veoma odgovorne i često rješavaju problem koji se njih ne tiču. Nedostaje im razumijevanje emotivnih granica.