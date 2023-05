Adrijana Lima ne mari za kritike: Na crvenom tepihu istakla svoju ženstvenost

Na Kanski festival stigla je i Adrijana Lima! Slavna Brazilka je dugogodišnja gošća ove manifestacije, a iz godine u godinu nas iznenađuje upečatljivim, zanimljivim izdanjima. Lima je na premijeri filma "Indiana Jones and the Dial of Destiny" definitivno ukrala šou u haljini koja je podijelila mišljenja.

Manekenka se već mjesecima suočava s glasnim kritikama u vezi sa svojim izgledom; iako nije prošlo ni godinu od njenog trećeg porođaja, jedan dio javnosti ostrvio se na činjenicu da Adrijana nije dotjerala liniju u rekordnom roku.

Ona se i sama osvrnula na kritike na Instagramu napisavši da prihvata svoj "prijelazni" izgled i da voli da ističe svoju majčinsku senzualnost. No, na Kanskom festivalu pokazala je da je na korak od svoje idealne kilaže i da se apsolutno vratila u formu.