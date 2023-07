Ovo su prve naočale napravljene od kafe: Čak mirišu na omiljeni napitak

View this post on Instagram

A najbolja stvar kod ovih naočala je što one i mirišu na kafu.

Iz brenda kažu kako su to prve u potpunosti ekološke naočale.

300 pokušaja

Inače, direktor Maksim Havrilenko (Maksym Havrylenko) je prije kafe eksperimentirao i s drugim biljem, kao što su menta ili peršun, no najbolju formulu za izradu naočala pronašao je upravo u talogu kafe.

Prije nekoliko godina je za Reuters ispričao kako dolazi iz porodice optičara te da mu se kafa činila kao idealan materijal zato jer sunčane naočale najčešće dolaze u tamnijim bojama, ali i zato jer u svijetu postoje miliona tona kafe.

Prije nego što je došao do idealne formule, bacio je oko 300 uzoraka naočala. No to nije problematično za okoliš – nakon deset godina se naočale pretvaraju u gnojivo.