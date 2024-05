Završeno prvo polufinale Eurosonga: Hrvatska i Srbija idu u veliko finale

Australija (Electric Fields – One Milkali (One Blood))

Moldavija (Natalia Barbu – In The Middle)

Finska (Windows95man – No Rules!)

Island (Hera Björk – Scared of Heights)

Poljska (LUNA – The Tower)

Voditeljice Eurosonga . You Tube

21.34. Na bini je predstavnik Velike Britanije Olly Alexander. Ojeva numeru "Dizzy". To je jedna od zemalja Big 5 koje automatski ulaze u finale.

21. 43. Poljsku predstavlja. Luna sa "The Tower".

21.45 Baby Lasagna, predstavnik Hrvatske, izašao na binu. Pjeva numeru Rim Tim Tagi Dim. važi za velikog favorita. Apsolutni delirij vlada u dvorani. Priča je to o odlasku iz Hrvatske i o anksioznosti.

21.51. Nastupa predstavnica Islanda Hera Björk sa "Scared of Heights"

21. 59. Njemačku predstavlja ISAAK sa kompozicijom "Always On The Run". I Njemačka već ima kartu za veliki finale, jer je jedna od pet velikih zemalja.