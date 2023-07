Želite usne poput Kim Kardašijan: Njen šminker otkrio trik kako to postići

Počnite od gornje usne i nanesite olovku kao i obično, ali umjesto da crtate liniju van usana, kako se to često radi, pa utisak bude loš, samo pratite vanjsku liniju usne. Kada dođete do Kupidonovog luka, napravite šablon iznad svoje prirodne linije usana. Zatim počnite da nanosite olovku centralno ispod donje usne, malo dalje od vaše prirodne linije, a kada dođete do uglova usana, vratite se unutar linije.

- Nemojte pretjerivati s izlaskom iz linija u uglovima jer ćete tako spustiti lice nadolje – objasnio je on u snimku.

On je na kraju koristio prilagođenu četkicu i nanio malo korektora na uglove usana kako bi izgledale oštrije, ali Mario ističe da je to opciono, iako se njemu dopada jer čini da usne izgledaju još podignutije. Uz to, možete malo ublendati olovku da bi sve izgledalo još prirodnije.