Bila je model, a sada taksira: "Muškarci žele izaći sa mnom, ali ne miješam posao i zadovoljstvo"

Džojs Todeo (Joyce Tadeo, 33) je, prema mnogima, najljepša žena koja vozi taksi. Ona radi u Manili na Filipinima. Ova ljepotica dugo je radila kao model, a završila je i psihologiju. Kako je objasnila, postala je taksistkinja sasvim slučajno, kada ju je jedna saradnica zamolila da je nekoliko dana vozi.



Fotografiranje nakon vožnje

- Dok sam radila u jednoj modnoj agenciji, šefica me zamolila da je nekoliko dana vozim po gradu kako bi pozavršavala mnoge poslove. Tako sam samo nastavila ovo da radim. Ljudima je interesantno što je žena za volanom, uopće se ne nadaju tome. Najčešće se iznenade kad me vide za volanom, a često me zamole da se fotografišemo, pa sam počela da obraćam dodatnu pažnju na svoj izgled.