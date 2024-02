Frizerka Enisa Raonić za "Avaz" objasnila: Kako ukrotiti naelektrisanu kosu?

Elektricitet u kosi može vrlo lako pokvariti i najbolju frizuru, a posebno tokom zimskih mjeseci, kada suh i vlažan zrak te nagle promjene temperature stvaraju dodatni statički elektricitet. Međutim, postoji nekoliko načina kako zadržati prekrasnu frizuru i riješiti se elektriciteta u kosi. Frizerka Enisa Raonić je za „Avaz“ podijelila nekoliko savjeta.

Hidratacija kose

Do elektriciteta u kosi dolazi zbog naglih temperaturnih promjena pri prelasku iz toplih prostorija u one hladnije. No, temperaturni obrati nisu jedini uzrok elektriciteta u kosi. Ponekad je uzrok elektriciteta oštećenost kose. Ako je naelektrisana kosa razlog tome što kosu stalno vežete u rep, uvijate ili peglate, vrijeme je da razmislite o nekom drugom rješenju.

- Jako je važno da kosa bude hidrirana, zato se trudite da koristite hidratatne šampone i regeneratore. Ono što također može pomoći jeste nanošenje ulja na krajeve kako bi smanjili statički elektricitet, ali i proizvoda koji su formulisani upravo za rješavanje problema elektriciteta – objasnila je Raonić.

Dodala je da je jako važno koristiti češljeve i trake za kosu od prirodnih materijala poput drveta ili metala, jer plastika može doprinijeti statičkom elektricitetu, kao i redovno četkati kosu kako bi raspršili statički elektricitet.