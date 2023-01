Bolna ispovijest: Mladić sa Tindera me je napio i silovao, ponašao se kao da smo imali vezu za jednu noć

Zoe Rosi (36) iz Griniča upoznala je 2018. godine muškarca na društvenoj mreži "Tinder" i pristala da izađe sa njim na piće.

Poslije tog sastanka priznaje da se dugo osjećala "kao bezvrijedna osoba", jer je muškarac sa kojim je izašla napio i silovao, a potom se ponašao kao da su imali vezu za jednu noć.

Zoe je, kako prenosi Daily Mail, govorila o konfuziji koju je osjetila neposredno nakon toga, ali joj je, kaže, pisanje nove knjige pomoglo da istraži bol i pronađe izlaz iz užasne situacije koja joj je obilježila život.

Poslao poruku

Zoe je otkrila da se muškarac sa Tindera sa kojim je izašla ponašao kao da su imali vezu za jednu noć, čak joj je nekoliko puta poslije toga poslao poruku.

Nažalost, nije imala priliku da preduzme pravne radnje i prijavi ga za silovanje, jer je uništila njegove DNK tragove.

U početku je, otkrila je Zoe, muškarac sa Tindera izgledao kao da je više od prosječnog momka. Preko SMS-a joj je otkrio da je čitao njene knjige. Djelovao je skromno i normalno, izuzev nekoliko selfija u teretani zbog kojih je, ocjenjuje Zoe, izgledao pomalo sujetno.

Kobni sastanak

Par se upoznao u pabu na jugoistoku Londona. Poslije samo jedne čaše vina, Zoe je otišla do toaleta, ostavljajući piće na stolu dok je mladić sa kojim je izašla naručio još jednu turu.

Kad je počela da pije drugu čašu vina osjetila je da je mnogo pijana i van sebe, što je bilo neuobičajeno, jer inače može da popije nekoliko čaša, a da se ne osjeća toliko pijano.

Kako je Zoe osetila da gubi tlo pod nogama, mladić je pitao da li želi da izađe na svjež vazduh.

Ne sjeća se ničega, sem da je sjela u taksi i da je njen poznanik sa Tindera ponudio taksisti gotovinu.

Povremeno je mislila da je ovo čudno jer ljudi rijetko nose gotovinu, i potencijalno je nagovestila da je muškarac sa Tindera svaki korak brižljivo isplanirao.

Ležao pored

Zoe je rekla da se ponašao kao da brine o njoj jer je bila pijana.

Posljednje čega se sjeća je da su bili u njenoj spavaćoj sobi prije nego što se sutradan probudila sa njim u svom krevetu. Oboje su bili nagi i pretpostavila je da su tokom noći bili fizički intimni.

- Probudila sam se sljedećeg jutra, a on je ležao pored mene. Znala sam da smo bili intimni, oboje smo bili bez odjeće i samo se sjećam da sam pomislila: „Šta se ovo, dođavola, dogodilo?“ Imala sam užasan osjećaj, kao da nešto zaista nije u redu – podijelila je Zoe svoje bolno iskustvo.

Na početku je krivila sebe, mislivši da se "možda samo previše napila", a "možda je i sama kriva", iako je znala da nije mogla da pristane na intimni čin u stanju u kom se nalazila.

- Osjećala sam užasnu krivicu, osjećala sam se loše – ispričala je Zoe.

Istakla je, također, da nije željela da pomisli da je silovana, jer je, kaže, to zaista traumatično.



- Ponašao se kao da smo bili u vezi za jednu noć, bio je malo sramežljiv i brzo je ustao i otišao. Ostala sam da ležim na krevetu, svjesna da je ono što se dogodilo pogrešno – prisjeća se Zoe.

Traumatično iskustvo

Obratila se nekim prijateljima, ali je otkrila da je drugima tako lako da normalizuju njeno traumatično iskustvo.

- Poslala sam poruku starijem prijatelju sa posla o tome šta se dogodilo, a on mi je odgovorio da nisam uradila ništa što hiljade drugih žena rade subotom uvečer. Pomislila sam, možda je to normalno, ali to je bila tako mizogina rečenica koju sam čula – komentariše Zoe.

Pokušala je da ne razmišlja o onome što se dogodilo, ali je na kraju počela da se „osjeća stvarno loše i stvarno jadno“.

- Samopouzdanje mi je opalo jer sam mislila da sam samo bezvrijedna osoba koju niko ne poštuje i koju muškarci mogu jednostavno da iskoriste. Mislila sam da sam za muškarce samo komad mesa – priča Zoe.

Muškarac kojeg je upoznala na Tinderu i koji je silovao poslije te strašne noći poslao joj je nekoliko poruka.

- Nije tražio da se vidimo, ali je glumio da je sve bilo normalno, pa sam tako i odgovorila. Poslije nekoliko mjeseci počela sam da shvatam da to zaista nije u redu, ali više nisam imala njegov DNK jer sam sve oprala, pa nisam mogla da potražim pravdu na sudu – ističe Zoe.

Obratila se policiji, ali nije imala sreće. Rečeno joj je da mogu da uzmu izjavu svjedoka, ali ništa dalje od toga, jer tužilaštvo ne bi preduzelo nikakve pravne radnje.

Prepoznati predatora

Pokušala je da se vrati na Tinder nekoliko puta nakon incidenta, ali svaki put bi se osjećala kao „jagne koje odlazi na klanje“.

- To je bilo kao samopovrjeđivanje. Na Tinderu ima mnogo lukavih muškaraca; ponašat će se kao da su na Uber Eatsu, da naručuju hranu i zamolit će vas da dođete kod njih da se družite, iako ih ne znate. Zašto bih to uradila? – pita se Zoe i priznaje da zbog užasnog iskustva koje je imala sa muškarcem sa Tindera dugo izgubila vjeru u muškarce.

Poslije ovog užasnog iskustva ona ima opominjuću poruku za sve:

- Ljudi bi trebalo da budu prijatelji prije nego što postanu bilo šta drugo, jer će se pretvarati da su fini sve dok ne dobiju ono što žele. Sad mislim da je dobra stvar imati sastanak tokom dana, bez alkohola, samo uz kafu i šetnju, a ako je momak pristojan i zaista želi da te upozna, to bi mu bilo sasvim u redu. Ako razgovarate sa predatorom, vjerovatno neće imati strpljenja za to.

Otkrila je da je pisanje njenog romana - knjige o serijskom ubici i djevojci koji lovi seksualne predatore - također pomoglo njenom oporavku.

U ponoru depresije i nemogućnosti da ostvari pravdu, Zoe je između korica knjige smjestila sav bol koji je nosila zbog strašnog zlostavljanja koje je preživjela. Junak njenog romana je moćni modni urednik koji se sveti tako što ubija silovatelje, pedofile i zlostavljače.

Pisanje kao terapija

Pisanje romana "Lijepi đavo", za koji su sada dostupna TV prava, bio je njen terapeutski izlaz za silovanje na sastanku sa muškarcem kojeg je upoznala na Tinderu.

U romanu koji bi trebalo da bude objavljen 17. januara, prvo ubistvo koje će počiniti glavna junakinja zasniva se na njenom ličnom iskustvu.

U knjizi, Kamila Blek zakazuje sastanak sa Džulijanom Tejlorom (oba imena su izmišljena) nakon što ga je pronašla na Tinderu kad je saznala da ga je sudija pustio pošto je maltretirao djevojku.

Tokom večeri, on pokušava da je napije, ali Kamila shvata i uzvraća istom strategijom.

Da bi spriječila da njen roman postane jeftini triler, povremeno je zvala bivšeg starijeg policijskog detektiva Stjuarta Gibona da proveri da li bi Kamila mogla da se izvuče poslije počinjenih ubistava. Također, naručila je gomilu starih časopisa o stvarnim zločinima, u kojima je detaljno opisano kako su zlikovci privedeni pravdi.

Ljubavni romani

Prije ovog romana, Zoe je napisala četiri ljubavna romana.

- Osjećala sam se utučeno, poraženo, ljuto i frustrirano, jer sam shvatila da ne mogu ništa da uradim da bih se izborila za pravdu, a onda je ovaj lik stigao u moju maštu. Došla je moćna, drska, pametna, samouverena žena, junakinja mog romana koja je potpuno drugačija u odnosu na mene u trenutku kad sam doživela silovanje. Ona ubija predatore koji izbegavaju pravdu tako što ih ili policija ne uhvati ili ne pošalje u zatvor, ili rano izađu zbog dobrog ponašanja. Ona ne smatra da je to dovoljno dobro, pa ubija ove silovatelje, zlostavljače, pedofile, čak i koristeći Tinder da bi ušla u trag nekima od njih – prepričava Zoe ključne momente iz knjige.

Otkriva da je palila svijeće dok je pisala roman.

- Prvih 40.000 reijči napisala sam za dvije ili tri sedmice. Znam da pisanje takvih stvari zvuči pomalo ludo, ali to mi je zaista pomoglo – iskrena je Zoe.