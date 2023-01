Da li su veze s velikom razlikom u godinama zdravije

Ako pogledate krug svoje porodice i prijatelja, vjerovatno ćete da shvatite da poznajete par sa nešto većom razlikom u godinama.

Kroz historiju je bilo tipičnije da je muškarac nekoliko godina stariji od žene, mada sve je češća i obrnuta situacija.

Prema ''Journal of Popular Economics'', studija koja je mjerila heteroseksualne parove različitog uzrasta imala je neke zanimljive nalaze. Najidealniji jaz u godinama, prema istraživanju, bio je kada je muškarac bio stariji za jednu do tri godine. Kada je ta razlika dostigla četiri do šest godina, bilo je manje zadovoljstva u vezi, a brojke su se pogoršavale kako se razlika u godinama povećavala u posljednjih sedam godina.

Iako godine nisu jedini faktor u raskidu bilo koje veze, one mogu da doprinesu faktorima koji otežavaju vezu.

Možda nije iznenađujuće da je mlađi partner skloniji da bude nesretniji i nezadovoljniji od starijeg partnera, bez obzira na spol, prema ''Journal of Popular Economics''. Ono što drugi misle o vašoj vezi također može da igra ulogu.

- Svaki par koji je suočen sa ispitivanjem i diskriminacijom mora da radi mnogo više da bi uspostavio jaku vezu koja im pomaže da se izbore. Zdrava veza zahtijeva kompatibilnost, emocionalnu zrelost i kompromis, što može biti važnije od nečijih godina - kaže dr. Majk Meknulti, piše ''Good Housekeeping''.