Šta je ženama seksi na muškarcima

Muškarci bi željeli znati puno toga o ženama, od načina na koji razmišljaju do toga što ih privlači … kod ovog prvog morat ćemo vas pustiti da se koprcate sami i pokušavate doći do pravih odgovora, no po drugom pitanju ima dovoljno podataka.



Tako je na jednom portalu koji se bavi savjetima za muškarce koji žele osvojiti ženu osvanulo istraživanje o najprivlačnijim dijelovima muškog tijela.

Trbuh i ruke

E sad, većina će uzdahom odmah pomisliti da su na prvom mjestu besprijekorni trbušni mišići, pogledati svoj trbuh i odmahnuti rukom, no možemo ih utješiti – pogled vam je odlutao malo previše dolje, ženama su najviše seks – prsa!

Sad kad smo vas malo utješili, stiže još dobrih vijesti – na drugom su mjestu ruke! Naravno, ne u smislu reklama za kremice, nego čvrste, mišićave ruke koje ženama daju do znanja da ih mogu čvrsto stisnuti, zaštititi, ali i povući i podignuti sve što treba u domu.

Važna i stražnjica

Treće mjesto ponovo je problematično za većinu – stražnjica. Naravno, mora biti dobro oblikovana i čvrsta, tako da odmah možete krenuti vježbati.

Za sve one koji nisu baš fizički tipovi imamo informaciju na kojoj će biti zahvalni – prilično su visoko plasirani i muški um te smisao za humor, pa ako ste tu stvarno obdareni, možda i zaborave na isklesana prsa i čvrste ruke…