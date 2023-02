Šta pokloniti, a šta ne djevojci ili supruzi za Valentinovo

S obzirom na to da je koji dan do Valentinova i da je ovaj tekst namijenjen muškarcima, vi vjerovatno još niste smislili što pokloniti dragoj za Valentinovo. Srećom, imate još vremena.



Ovisno o tome koliko ste romantični, Valentinovo igra u vašem životu manju ili veću ulogu. Rođeni cinici, u potpunosti operirani od romantike tvrde da su ovaj praznik izmislili pohlepni cvjećari i slastičari. Ruku na srce, vjerovatno ima i u tome neke istine. Sjetite se samo onog silnog cvijeća i bombonijera koje tog dana gradom nose sramežljivi muškarci.

U nekim zemljama je običaj da djevojka od mladića dobije odjeću kao poklon, a ako ona zadrži dar, znači da se želi udati za njega. Danas je Valentinovo dan posvećen izražavanju ljubavi. Često nije lako izabrati najprikladniji poklon za dragu nam osobu. Stoga donosimo nekoliko prijedloga s kojima ne možete pogriješiti.

Šta pokloniti

Ako ste tek započeli vezu, besmisleno je razmetati se skupocjenim darovima, posebno ako vaš partner nema iste namjere. Naći ćete se u neugodnoj situaciji budete li, naprimjer, pred dragu stavili najnoviji model luksuznog sata, a ona za vas ima tek jednu sitnicu. Ako ste u dugoj vezi ili braku, teško ćete iznenaditi partnera, ali barem imate asa u rukavu – poznajete ukus i afinitete drage osobe.

Cvijeće je obavezno

Cvijeće je uvijek lijep poklon, a na Valentinovo ima posebno značenje i upravo je obavezno – barem kao dodatak poklonu koji ste joj namijenili. Koje cvijeće odabrati, pitate se? Ako se barem malo razumijete u to što koje cvijeće govori, možete se upustiti u biranje neke složenije kombinacije. Ali ako vam je to potpuno nepoznata tema, onda se slobodno odlučite za crvene ruže i sigurno nećete pogriješiti.

Crvene ruže simbol su ljubavi. Možete ih pokloniti djevojci s kojom ste tek na početku veze, jednako kao i supruzi nakon 20 godina braka. Možete ih pokloniti čak i jako dobroj prijateljici, ali pazite da vas ne shvati krivo.

Bijele ruže simboliziraju čistoću i nevinost. Poklanjajući njih dat ćete naglasak na romantični, platonski segment vaše veze i ljubavi.

Žute ruže znak su ljubomore. Da, znamo da su u muškom oku to samo lijepe ruže, ali žena kojoj ih poklonite zamislit će se nad porukom koju joj cvijećem šaljete i teško ćete ju uvjeriti da ste ih poklonili bez nekog dubljeg razloga.

Ljubičasto cvijeće nemojte poklanjati mladim djevojkama, jer simboliziraju ozbiljnost i često se povezuju uz tužne događaje.

Slatkiši

Djevojke vole paziti na liniju, no teško će odoljeti kutiji ručno izrađenih pralina ili jagoda prelivenih čokoladom. A da ne pričamo o, naprimjer, palačinkama sa sladoledom i preljevom od čokolade i karamele koje ste sami ispekli. Slađi poklon ne možete odabrati. Poklon joj donesite ujutro, u krevet.

Kozmetički tretman

Djevojke se vole dotjerivati, no bile bi vrlo sretne kada bi to ponekad neko drugi radio za njih. Nemojte joj pokloniti poklon bon za depilaciju ili anticelulit tretman, već bon za manikuru, pedikuru i sl.

Donje rublje

Ovaj poklon poklonite djevojci jedino ako ste potpuno sigurni u to. I neka bude seksi, a ne vulgaran, jer biste je mogli uvrijediti. Dakle, zaboravite na crvenu boju, koliko god je voljeli, te igrajte na sigurno i kupite crni set ili ovisno o osobnosti vaše djevojke. Također budite oprezni jer ovakav poklon otvara previše pitanja poput “Zašto želi da to nosim?”, “Nisam li mu dovoljno lijepa i seksi?” U svakom slučaju, sačuvajte račun, pa ako joj osmjeh baš ne bude kakav ste očekivali, poklon možete zamijeniti. I zapišite veličinu njezinih grudnjaka i gaćica i pokažite ih teti u dućanu!

Parfem

Čarolija za osjetila, parfem, još jedan poklon s kojim uistinu ne možete pogriješiti. Ovi tekući dragulji na svakog ostavljaju dojam glamura i elegancije, jedne od mnogih stvari koje nježniji spol očajnički priželjkuje. Zato će objeručke prihvatiti parfem bilo koje vrste. No i s ovim poklonom kao i s donjim rubljem morate biti oprezni. Vjerovatno vaša draga ima svoj omiljeni parfem te se potrudite da joj poklonite onaj koji ona preferira.

Kurs plesa za dvoje

Većina cura voli plesati, a vi vjerovatno i niste neki fan. Razmislite malo voli li ona latinoameričke ritmove ili je više za standardne. Možda ste oboje više za nekakav break dance ili možda da upišete capoeiru za dvoje. Imat ćete novu zajedničku aktivnost i naučit ćete nešto novo.

Bon za wellness

Vjerovatno se pitate “kakav wellness, to košta, gdje je tu ljubav…“. Ne bilo kakav bon za wellness. Vi ćete doma (posudite od frenda stan ako nemate prostor, potplatite nekog, istjerajte roditelje na jednu noć – nek idu u posjet rodbini u Dalmaciju, snađite se) složiti neku laganu večericu, upaliti svijeće po stanu, napuniti kadu pjenušavom kupkom, upaliti neku romantičnu glazbu (predlažemo Sade ili Seala) i uručiti dragoj bon koji uključuje i masažu poslije svega. A poslije masaže će vam biti tako zahvalna da će ovo Valentinovo biti nezaboravno za oboje.

Uradi sam

Ručno napravljeni pokloni, srca, čestitke, itd., također ne ostavljaju ravnodušnim nježniji spol. Ponekad je puno bolje poklon izraditi sam negoli ga kupiti. Kažu da napravljeni poklon ima komadić duše onoga tko ga poklanja. Ako je to istina, što još čekate – bacite se na posao i zadivite ju.

Zanimljivost: u Americi čak 15 posto čestitaka za Valentinovo djevojke pošalju same sebi.

Šta ne pokloniti

Također postoji i ona grupa poklona na koje će vaša draga samo dignuti obrvu i zapitati se: “Pa s kakvim sam ja to kretenom u vezi?”

Self help knjige

Knjige za samopomoć totalan su promašaj. Izbjegavajte poklone kojima joj dajete do znanja da nije savršena i da treba poraditi na sebi.

Karte za utakmicu

Ako je ikada spomenula da voli nogomet, to je učinila samo zbog vas. Nemojte joj pokvariti Valentinovo kartama za tako neromantičan događaj.

Jeftin nakit

Većina žena ne voli kada na poklon dobije jeftin nakit. Djevojke će same za sebe ponekad i odabrati neku narukvicu ili ogrlicu od bižuterije, no kada je riječ o poklonima one zasigurno ne vole da dobiju jeftin i bezvrijedan nakit.

Članstvo u fitness klubu

Vaša djevojka neprestano priča o odlasku u teretanu ili možda čak o yogi, te vi pomislite da bi idealan poklon bio uplaćivanje mjesečne članarine u neki fitness klub. No, griješite! Takvim poklonom biste samo poslali pogrešnu poruku, odnosno vaša djevojka bi pomislila da je smatrate debelom, te da želite da ona izgubi nekoliko kilograma.

Kućanski aparati

Nemojte ni pomišljati na nešto takvo. Samo zato što je nedavno spomenula da joj treba nov usisavač ili mikser, ne znači da će se razveseliti ako ga dobije za Valentinovo.

Nikad, ali nikad, ma za koji poklon se odlučili, ne poklanjajte nezamotan poklon. Dajte si mašti na volju i zamotajte poklon na što maštovitiji način. Sve to zajedno zavijte nježnim velom romantike. Naprimjer, u sve to nadodajte nešto romantično, osamljeno mjesto s prekrasnim pogledom, neko posebno mjesto, mjesto posuto ružama…