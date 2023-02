Ljudi rođeni u ovim znakovima najviše vole tračati

Svi smo barem jednom u životu nekoga ogovarali, no neki ljudi to rade češće od drugih. Toliko su zaokupljeni drugim ljudima i njihovim životima da jedva čekaju doznati kakvu pikanteriju kako bi je sa svima podijelili. Ova četiri horoskopska znaka najviše uživaju u tračanju.



Blizanci

Blizanci su najveći tračeri zodijaka. Ove ljude sve zanima i stalno guraju nos tamo gdje mu nije mjesto. Često prvi doznaju sočan trač koji zatim uzbuđeno dijele s drugima. Čak i ako obećaju da će čuvati vašu tajnu, neće održati riječ. Blizanci jednostavno ne mogu izdržati da je s nekim ne podijele.

Vaga

I Vage su poznate po tome što vole razmjenjivati tračeve. Iako su sklone ogovaranju, najčešće to ne čine s lošim namjerama. Za njih je to ispušni ventil koji im pomaže da održavaju bliske veze s prijateljima. One vole prenositi tračeve, ali ne žele pritom nikoga osuđivati jer su uvijek sposobne sagledati sve strane neke priče.

Ribe

Ribe su radoznale osobe koje žele znati sve detalje iz privatnog života svoje porodice, prijatelja i poznanika. One žive za dramu i skandale pa svaki trač koji saznaju odmah dijele s drugima. Iako im je ogovaranje hobi koji koriste kao zabavu i bijeg od dosade, svojom nesmotrenošću često nekoga povrijede.

Lav

Lavovi su znatiželjni i vole biti u toku s događajima iz života svojih prijatelja i poznanika. Iako uživaju u sočnom traču, vole saslušati sve strane priče prije no što steknu mišljenje. Nisu toliko opsjednuti tračevima poput gore navedenih znakova jer su ipak više usmjereni na sebe nego na tuđe živote.