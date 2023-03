Evo zašto se neki ljudi ne vole ljubiti tokom seksa

Da li se vi ljubite tokom seksa? Možda, kao u filmovima gdje je svaki seks strastven, kod kojeg je svaki pokret pun energije, gdje se strastveno ljube. Međutim, u stvarnom životu naročito kod mlađih ljudi istraživanja ukazuju na to da je ljubljenje tokom seksa sve manje prisutno. Mladi ljudi koji često mijenjanju seksualne partnere smatraju da je ljubljenje previše intiman čin, piše portal ARZ.



Privremeni partner

Razlozi zašto se ljudi ne ljube tokom seksa mogu biti potpuno različiti, a jedan od njih je da ljubljenje smatraju činom ljubavi. Taj čin ljubavi mnogi neće podijeliti s privremenim ili povremenim seksualnim partnerom, a naročito ne s nekim s kim se seksaju za jednu noć.

Doista, ljubljenje je intiman čin i mnogi to izbjegavaju ukoliko nisu strasti toliko uzavrele da se dogodio i strastven poljubac. Seksualni čin sam po sebi može proći za seks nabrzaka, no ljubljenje za vrijeme tog seksa nabrzaka baš i ne prolazi, odnosno nije potrebno jer kod ovakvog seksa oba partnera znaju šta žele, a ljubljenje je oblik maženja i predigre.

Monogamne veze mogu biti još jedan razlog

Vrlo često u monogamnim vezama koje traju dugi niz godina strasti pomalo godinama utihnu i nestanu, pa tako i ljubljenje. Ljubljenje partnera s kojim ste dugi niz godina u vezi pretvara se u oblik pozdrava i zapravo partneri zaboravljaju da je to iskaz ljubavi i nježnosti. Naravno, nisu sve dugogodišnje veze iste, u nekima strast traje i postaje sve jača kako se partneri godinama dobro poznaju i seksualno si odgovaraju jako dobro znaju šta partner/partnerica voli u seksu i kako zadovoljiti i sebe i drugu stranu. I opet potvrđujemo jer to ponekad i ne treba forsirati.

Neki partneri znaju da se druga strana ne voli ljubiti, pa to niti ne forsiraju u vezi, već su napravili kompromis ili se ljube no bez strasti francuskog poljupca. Osobe koje su dugo u vezi znaju šta njihov partner/partnerica voli, koje tačke tijela su točke koje treba maziti da bi se postigla strast, šta treba učiniti da predigra rezultira strastvenim seksom i nakon nekoliko desetljeća zajedničkog monogamnog života.

Svi smo različiti i volimo nešto drugo

Ako se pitamo zašto se neki ljudi ne vole ljubiti tokom seksa, odgovor je vrlo jednostavan. Svi smo različiti, a mašta radi svašta. Ne postoji replika čovjeka, može postojati sličnosti, no čak su i blizanci koji su identični različiti, i to naročito u karakteru. Svako od nas voli različite stvari, pa tako i u seksu, vođenju ljubavi, nabrzaka, hopa cupa, kako god zovete seksualni čin, svakom od nas on je različit.

Osobe koje su u životu imale više seksualnih partnera to jako dobro znaju jer neke tehnike koje su dobro prošle kod jednih, kod drugih su možda izazvale kontraefekt. Jednako tako je i s ljubljenjem tokom seksa, neki vole ljubiti se tokom seksa, a neki to jako dobro znaju izbjeći jer im jednostavno ne paše i to ne vole.

Sve je to normalno, nismo svi isti, ne pale nas iste stvari, ne uzbuđujemo se na iste pokrete. Seks nije nešto što je propisano iako postoje brojne knjige napisane o uspješnim tehnikama seksa, bez prirodnog nagona i dobre kemije nema ni dobrog seksa, a ljubljenje će biti popratno u seksu ili možda nećete imati vremena ljubiti se tokom seksa jer ćete uživati u samom seksu.