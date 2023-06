Ako hoćete zavesti bukvalno svakog muškarca, uradite ovo: Tajna je u jednom triku

Žene su oduvijek svojom pojavom privlačile muškarce na raznorazne načine. Nekima to uspijeva zahvaljujući fizičkom izgledu, dok je kod drugih to energija.

Ako pitate dame, mnoge od njih će reći da bi rado samo treptale okicama i zamahivale kosom, ali da to niko neće ozbiljno shvatiti. Činjenica je da ne treba od sebe praviti nešto što nismo, niti ponašanjem umanjivati intelekt, ali postoje načini ponašanja koji nesumnjivo privlače pažnju jačeg spola, a ženu čine atraktivnijom.

Paulina je savjetnica za veze i ona na TikTok mreži često dijeli trikove na koji način poboljšati odnos s partnerom, kako razumjeti muškarce i njihovo ponašanje i kako raditi na sebi. U jednoj od svojih objava ona je podijelila jednostavan trik koji omogućava ženama da budu ženstvenije i privlačnije muškarcima.

- Tajna je u tome da usporite. Usporite način na koji koristite svoje ruke, brzinu šetnje, konzumiranja hrane i pića. Trebalo bi da sve te radnje budu triput sporije nego inače - istakla je Paulina u objavi.

Usporite se

Ona je dala primjer dvije žene od kojih je jedna brza u svim aktivnostima, dok je druga sporija i za nju je navela da će sigurno prije privući pažnju muškaraca nego prethodna. Ona preporučuje da sve što žene rade treba da bude provedeno na senzualniji način, pa čak i ukoliko se to odnosi na češljanje kose.

- Vidjet ćete reakciju muškaraca. Oni nisu navikli na to, već na glasne žene, glasan smijeh, brzo pričanje i mnogo priče. Ali ako budete tiše i nježnije, to će muškarca učiniti jačim i to će ga još više privući ženi. To vas čini mnogo privlačnijim i ženstvenijim - ponovila je Paulina.