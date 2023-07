Ispovijesti razvedenih ljudi: Evo kada su znali da je ljubavi došao kraj

Kada izaberete osobu s kojom ćete provesti cijeli život i jedno drugom obećate da ćete biti tu dok vas smrt ne rastavi, onda to tako u tom trenutku i mislite. Međutim, stvari se ne odvijaju uvijek onako kako mi zamišljamo.



Brojni razlozi

Ljudi se razvode, a razlozi su nebrojivi.

Ali kakav god da je razlog, razvod nikada nije lak i većini ljudi je potreban duži period da stane na noge i nastavi sa životom.

Da bi spasili druge od iste greške, grupa razvedenih ljudi je otkrila trenutak kada su shvatili da su se vjenčali za pogrešnu osobu.

Jedna žena je otkrila kako je shvatila da je njen brak osuđen na propast prije nego što se njeno vjenčanje završilo.

- Nije me spomenuo u svom govoru na našem vjenčanju. Zahvalio je svima ostalima, komentirao djeveruše i pričao o našim kćerkama. Možda nisam ni bila tamo. Ne znam - kaže ona sarkastično i dodaje:

- Prve noći našeg medenog mjeseca ja sam užasno se razboljela i ostavio me samu u sobi, a on je otišao na plažu. Toliko o bolesti i zdravlju - piše "Mirror".

Ali ona nije jedina koja je to shvatila da "to nije to" samo nekoliko sati nakon što je rekla "da".

- Na dan vjenčanja je potrošila bogatstvo na nepotrebne stvari, a ja sam znao da ću ja biti taj koji će sve to platiti. Rekao sam joj da nam nije potreban kamion sa sladoledom i ona se složila. Kada je došao dan vjenčanja, video sam kamion sa sladoledom i znao da me nikada neće poštovati - priča on.

Jedna žena je otkrila da je odlučila da se razvede jer je njen suprug u njoj tražio svoju majku.

Mamin sin

- Stalno me je upoređivao s njom. Ponašao se kao dijete kojem moram da kuham i za kojim moram da sklanjam, perem i čistim. Trpjela sam dugo, a kada sam shvatila da se neće promijeniti, podnijela sam zahtjev za razvod braka - ispričala je.