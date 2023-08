Ovo su iznenađujuće stvari o kojima ljudi razmišljaju dok imaju seks

Lovehoney, britanski brend seksualnog zdravlja, proveo je istraživanje o čemu partneri razmišljaju tokom seksa. Kako se ispostavilo, ima tu dosta ''neseksi misli'', ali ima i onih koji su zamišljali drugog partnera.



Misli o hrani

Više od trećine odraslih ljudi maštalo je o seksu s nekim drugim dok su to činili sa svojim partnerom, a zapanjujuća većina priznaje da im misli odlutaju. Ispostavilo se da su najčešće seks misli odraslih o kućanskim poslovima koje treba obaviti, o tome šta će jesti za sljedeći obrok, o omiljenoj TV emisiji ili filmu i o tome šta se događa na poslu, prenosi New York Post.

Više od četvrtine muškaraca priznalo je da su sanjarili o svojim omiljenim sportskim timovima dok su imali seks, ali samo 11% žena moglo je reći isto. Od 2.000 ispitanih odraslih osoba, 80% je reklo da je razmišljalo o tome koliko je seks dobar dok traje. Više od polovice priznalo je da razmišlja o stvarima koje bi željeli da njihov partner radi u krevetu, a 53% se pitalo: ''Kada će ovo biti gotovo?'', odnosno 57% žena i 52% muškaraca.

Što ste stariji, to ste manje zadovoljni seksom. Dok je više od četvrtine odraslih izjavilo da su nezadovoljni svojim seksualnim životom (26%), samo 11% ljudi u dobi od 18 do 24 godine priznalo je da se osjećaju neispunjeno u spavaćoj sobi - u poređenju s 18% u dobi od 25 do 34 godine, 23% za osobe od 35 do 44 godine i 33% za osobe od 45 i više godina.

Pojedinci bi uvijek trebali nastojati povećati svoje seksualno zadovoljstvo, bez obzira na dob, smatra klinički seksolog Nes Kuper (Ness Cooper).

- Seksualno istraživanje novih stvari može biti korisno za učenje novih načina na koje uživate u stimulaciji. Naša tijela i iskustva zauvijek se mijenjaju i to može značiti da možemo uživati u stvarima u kojima prije nismo ni u jednom trenutku u životu - rekao je Kuper.

Povećati užitak

Stručnjak za seks preporučio je ljudima da eksperimentiraju seksualnim igračkama kako bi povećali užitak - nešto o čemu je više od 50% muškaraca i žena priznalo da razmišljaju dok imaju seks, pokazuju rezultati istraživanja, piše Večernji.hr.

- Seksualne igračke mogu ponuditi varijacije osjeta i stimulacije. Određene vrste seksualnih igračaka također mogu pomoći u inspiriranju određenih oblika seksualne igre koji vam možda prije nisu padali na pamet - objasnio je Kuper.