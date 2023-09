Istopio se novac, pa pukla ljubav između Iris (83) i Muhameda (37)

Iris Džons (Jones, 83) postala je poznata kada se udala za Muhameda Ibrahima (37) u junu 2020. Često je u medijima pričala o njihovoj romansi i sjajnom seksualnom životu, no sada je svog bivšeg ljubavnika prozvala sebičnom muškom ''sponzorušom''.

- Želim vam ispričati istinu o vezi između Muhameda i mene od dana kada mi je on prvi put poslao poruku pa sve do sada. Naime, 25. jula 2019. dobila sam poruku od Muhameda i postali smo prijatelji na Facebooku. Izgledao je kao dobar tip, a u to vrijeme se razvodio i iz tog braka imao četvero djece. Požalio mi se zbog cijele situacije i ja sam mu bila rame za plakanje - osoba s kojom može razgovarati - napisala je Iris.

Poslao joj je svoje fotografije, a ona mu je rekla: ''Uskoro ćeš pronaći nekog drugog, jednako zgodnog kao što si ti.'' Nakon toga sam i ja njemu ispričala sve o sebi, tada sam imala 79 godina i dva odrasla sina.

Ljubavno bombardiranje

Njihovo dopisivanje se nastavilo i Iris je počela shvatati da je postao pun ljubavi, a 10. jula 2019. predložio joj je brak! Nikada nije vidio kako Iris izgleda i njena prva reakcija je bila: ''Ti si lud!'' Ali ljubavno bombardiranje se nastavilo i u novembru 2019. Iris je odletjela u Kairo da bi ga upoznala.

- Ponijela sam sa sobom nekoliko hiljada funti i platila sve njegove dugove. Bilo nam je prekrasno i ostala sam mjesec. Pokušali smo se vjenčati, ali nismo imali ispravne dokumente - kazala je.

Tvrdi da joj je službenik u Britanskoj ambasadi u Kairu rekao: ''Nemoj mu davati novac.'' Ali, nažalost, nije poslušala savjet - jer mu je navodno dala 15.000 funti (17.500 eura) kad je išla u posjetu. Kad su se trebali vjenčati, krenuo je koronavirus pa je njihovo vjenčanje odgođeno zbog karantina. Na kraju su se ipak uspjeli vjenčati.