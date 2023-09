Odgajateljica se udala za porno-zvijezdu i dala otkaz: Sad sedmično zarađuju 70 hiljada dolara

- Roba sam prvi put vidjela na Instagramu. Imala sam predrasude jer je to što jeste. Vidjela sam njegovu stranicu i pomislila kako me ne zanima - otkrila je Kejti i nastavila:

- Nikada nisam mislila da ću se udati za zvijezdu filmova za odrasle, ali tu smo, gdje smo. Intimnost s njim naučila me toliko toga o meni samoj. Ako se nešto pojavi i osjetim nesigurnost ili ljubomoru, znala sam da će to samo biti neko moje unutrašnje putovanje - objasnila je.

- Naša veza se zasniva na ljubavi i imamo toliko planova za budućnost. Robi i ja imamo svoje posebne stvari koje prakticiramo zajedno, a kad smo s nekim drugim to dodaje malo pikanterija u našu vezu - rekla je za Seen TV.

- Osuđivala sam ga jer sam mislila - on je sigurno bio s puno djevojaka i nisam htjela da budem dio te priče. To je vjerovatno bilo i zbog mog ega, zbog okoline i predrasuda o tome šta treba da se radi u životu, a šta ne. Susret s Robom i upoznavanje stvarno je promijenilo moju percepciju.

Kejti je ipak trebalo neko vrijeme da se osjeti dovoljno otvorenom za razgovor o postavljanju granica u njihovoj vezi. Sada se osjeća vrlo prijatno u vezi s njegovim poslom, a on se sve vrijeme trudi da vodi računa o zdravlju i spolno prenosivim bolestima.

- Ljudi na društvenim mrežama misle da je to naš životni stil i da smo ovakvi 24 sata dnevno, da se je on stalno s drugim ljudima, da stalno svingujemo... Ali zapravo to uopće nije istina - rekla je Kejti.

Zajedničko kuhanje

Umjesto toga zarađuju najčešće od videa na društvenim mrežama i vodiča za vježbanje. Njihov uobičajeni dan uključuje vrijeme u teretani, zajedničko kuhanje obroka i snimanje videa za TikTok.

- U ovoj ludoj stvari zvanoj život smatramo da je najvažnije da odvojimo vrijeme za sebe kako bismo se povezali. Rob je moja stijena i naša veza je najljepša i najsigurnija stvar koja mi se dogodila, jer je mi činimo takvom - zaključila je Kejti, piše Blic.