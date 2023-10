Sa suprugom nije imao odnose 15 godina: "Jedne večeri mi je rekla nešto poslije čega je nikad više nisam taknuo"

Mnogi se slažu da je seksualnost veoma bitna za održanje veze i braka. Supružnici koji vremenom prestanu da imaju odnose postaju neka vrsta cimera, a do otuđenosti dolazi veoma brzo i na mnogim drugim poljima.

Veliki broj muškaraca izjadao se na internetu potpunim strancima kako su njihove supruge vremenom počele da izbjegavaju "bračne dužnosti", međutim, jednom muškarcu žena je to otvoreno i rekla.

"Ponekad popijemo zajedno kafu"

- Bili smo već dugo godina u braku u kome imamo i djecu kada sam primijetio da je supruga počela da se udaljava od mene. Odnosi su se prorijedili, uvijek bi imala drugi izgovor za to. Jednog dana me pozvala “da razgovaramo”,a budući da to nikada ranije nije radila, odmah sam pretpostavio da su loše vijesti u pitanju. Otvoreno mi je rekla da više ne želi da bude intimna sa mnom. Rekla je da je seks više ne interesuje od kada smo dobili djecu, ali da možemo da radimo “sve ostale stvari zajedno”. Ispostavilo se da “sve ostale stvari znače da ponekad popijemo zajedno kafu” - započinje ispovijest ovaj muškarac, a o tome piše i „Mirror“.

On je naglasio da je na početku pedesetih i da je supruga čak 15 godina prije toga prestala da ima odnose s njim.

- Moja žena je tada imala 35 godina, mislio sam da je to prolazna faza i da će se promijeniti kako djeca budu odrastala, budući da će imati manje obaveza oko njih. Od tada je prošlo okruglo 15 godina i mi od onog dana kada mi je svoju odluku saopćila više nikada nismo imali seks.

Nije potencirao

Niti sam više to potencirao ja, jer nisam želio da budem odbijen svaki put, niti je to potencirala ona. Sada imam 52 godine i osjećam se usamljen, ne samo seksualno već i emotivno. “Vrijeme za nas” se svelo na nedjeljnu jutarnju kafu kada pričamo o računima - požalio se ovaj čovjek.

Komentari na društvenim mrežama nisu izostali.

- Identična situacija se desila i meni prije osam godina, u početku mi je bilo teško, ali od kad sam našao djevojku za te stvari, sve je lakše – napisao je jedan korisnik društvenim mreža.