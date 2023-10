Stručnjak razotkrio: Sve je više muškaraca koji pate od erektilne disfunkcije, ovo je razlog

Većina muškaraca povremeno doživljava erektilnu disfunkciju, na primjer, kada su pod stresom ili pijani. Iako više od polovine muškaraca između 40 i 70 godina ima erektilnu disfunkciju (ED), postoji mnogo dezinformacija o tom stanju.



Uobičajeno stanje

- Erektilna disfunkcija je kada ili ne možete da postignete erekciju ili se borite da je održite dovoljno dugo za seks. To je veoma uobičajeno stanje. Očekuje se da će do 2025. godine ovo stanje utjecati na približno 322 miliona muškaraca širom svijeta, broj koji se povećava, ali udvostručio se od 1995. Većina muškaraca povremeno doživi erektilnu disfunkciju, na primjer, kada su pod stresom ili nakon što su popili previše alkohola, i to nije razlog za zabrinutost - objasnio je dr. Premal Patel.

- Ako i dalje imate ED i osjećate da utječe na vašu sliku o sebi ili seksualni život, možda bi bilo dobro da potražite savjet lekara. Iako rijetko, ED može biti nuspojava ozbiljnijih zdravstvenih stanja kao što su dijabetes i srčane bolesti - dodao je on.

Na pitanje zašto postoji toliko mitova o ED, stručnjak kaže da je to uglavnom zato što se mnogi muškarci osjećaju neprijatno da traže ljekarski savjet. Iz tog razloga, postoji mnogo štetnih dezinformacija koje kruže o stanju. Dr. Patel je otkrio pravu istinu o osam najčešćih mitova vezanih za erektilnu disfunkciju.

Samo stariji ljudi je dobijaju

Iako je erektilna disfunkcija češća kod starijih muškaraca, može se javiti u bilo kom uzrastu. U stvari, oko polovine muškaraca između 40 i 70 godina doživljava ED. Nedavne studije su također pokazale da ED postaje sve češći kod mlađih muškaraca.

- Studija iz 2013. pokazala je da je 26 posto pacijenata sa dijagnozom ED bilo mlađe od 40 godina. To može biti zbog faktora životnog stila kao što su konzumiranje alkohola i gledanje puno pornografije - dodao je on.

Kada se prvi put dobije, to je problem

- Imao sam pacijente koji su se jednom ili dvaput mučili sa postizanjem ili održavanjem erekcije i vjeruju da imaju problem. U stvarnosti, normalno je da se ti problemi povremeno dožive - objasnio je dr. Patel.

To znači da vas partner ne privlači

Lični odnosi su samo jedan od bezbroj mogućih uzroka ED, kaže stručnjak.

- Nemojte prebrzo zaključivati da je ED znak da je za to kriva vaša privlačnost prema partneru. Vaš ED može biti posljedica stresa, anksioznosti, neželjenih efekata lijekova ili drugih zdravstvenih stanja – kazao je stručnjak.

Sve je u razmišljanju

- U prošlosti se smatralo da je erektilna disfunkcija uzrokovana isključivo psihološkim faktorima. Sada shvatamo da fizička stanja kao što je dijabetes mogu izazvati ili doprinijeti problemima s erekcijom - rekao je dr. Patel.

To znači da nešto nije u redu sa vašim polnim organom

- Muškarci koji imaju ED pretpostavljaju da je to znak fizičkog problema sa njihovim polnim organom. Ali ako se vaš ED javlja samo u određenim situacijama (na primjer, kada imate seks sa svojim partnerom, ali ne tokom masturbacije), osnovni uzrok je vjerovatno psihološki ili povezan sa stresom - objasnio je doktor.

To znači da imate nizak broj testosterona

- Istina je da ED može biti simptom niskog broja testosterona. Ali previše muškaraca pretpostavlja da doživljavanje ED automatski znači da je to slučaj. U stvarnosti, ne postoji direktna korelacija između niskog testosterona i ED. Dok kod većine muškaraca nivoi testosterona opadaju sa godine, ovi nivoi obično nisu dovoljno niski da izazovu erektilnu disfunkciju - primjetio je dr. Patel.

Uzrokuje ga previše masturbacije ili pornografije

- Često se navodi da prekomjerna masturbacija može da izazove ED, ali to nije tačno, rekao je dr. Patel i dodao: "Masturbacija ne bi trebalo da ošteti polni organ. Međutim, neke studije su povezale krivicu koja prati masturbaciju sa ED kod nekih. Osim toga, kako starite, period oporavka nakon ejakulacije može trajati duže. Morate planirati dodatno vrijeme između masturbacije i seksa.

Kada je u pitanju pornografija, dokazi su neubjedljivi. Međutim, neke studije sugerišu da gledanje teške pornografije može dovesti do nerealnih očekivanja od seksa“.

Lijekovi su jedini način liječenja

- Mnogi pacijenti pretpostavljaju da liječenje ED uključuje lijekove kao što je vijagra. Ali u stvari, ED se prvenstveno liječi rješavanjem osnovnog uzroka. To može značiti promjene u načinu života kao što je gubitak težine ili psihološki tretmani uključujući seksualnu terapiju. Također im se mogu preporučiti drugi lijekovi za liječite osnovni medicinski uzrok - rekao je dr. Patel.