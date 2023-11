Prema dating aplikacijama, velika razlika u godinama novi je trend među parovima

Pa kolika je razlika idealna da bi veza uspjela? Prema psihoterapeutu i autoru knjige ''Retroactive Jealousy, Making Sense of It” Tobiju Ingamu (Toby Ingham), ne postoji savršena razlika u godinama.

- Nekad je postojalo nepisano pravilo da prepolovite svoje godine i tome dodate sedam; i da je to idealna dob za partnera; ako volite mlađe, naravno - kaže on - no to je sada vjerovatno zastarjelo. Mislim da je prije ljudima bilo važnije da su im partneri vršnjaci ili barem da pripadaju istoj generaciji jer tako više toga dijele, no u novije, moderno vrijeme to je sve manje bitno i mladi se ljudi više s tim ne opterećuju. Godine su im manje bitne nego prethodnim generacijama, a kvaliteta odnosa im je prioritet.

Iako su romanse s razlikom u godinama sve češće pa samim tim i sve normalnije, još nas neki ekstremi znaju iznenaditi; a u takve spadaju i Dejv Epstejn (Dave Epstein) i njegova supruga Dželi (Jackie), između kojih su 42 godine razlike.

Od svog su se vjenčanja, priznaju, suočavali s brojnim kritikama, no to im nikada nije bilo bitno. Par danas živi u SAD, a upoznali se kada je 70-godišnji Dejv bio na odmoru u rodnoj zemlji Džeki, Filipinima. Uprkos tolikoj razlici u godinama, tada 21-godišnja Džeki se, već nakon nekoliko spojeva, odlučila spakovati i otići s Dejvom u SAD.

Sreća ne zna za godine

Sedam godina kasnije veza im je, kažu, bolja nego ikad, a redovno na TikToku dijele videozapise koji dokumentiraju njihovu ljubav. Ipak, i negativni su komentari redovni pa mnogi smatraju da je Džeki sa svojim suprugom samo zbog novca. Ipak, njima kritike ne smetaju i insistiraju na tome da je njihova ljubav prava. Kako su rekli i u jednom od nedavnih videa:

- Razlika među nama je 42 godine..., ali to nam nimalo ne smeta - prenosi Mirror.