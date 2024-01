Žena milionera otkrila šta joj on brani, a na šta je tjera

Jedna žena bogataša otkrila je je nekoliko ''ludih'' stvari koje joj njen suprug govori, a mnoge je šokirala. Naime, Soudi, koja živi sa svojim milionerom Džamalom (Jamal) u Dubaiju, tvrdila je da joj njen muškarac govori da sebi kupi Chanel torbu (od njegovog novca), ako je uznemiri, a organizirat će i putovanje u Italiju kada se ona zaželi pizza, piše The Sun.



Evo zašto bi je se odrekao

Ali ne samo to, bogatašica je ispričala i zašto bi je se njen muškarac ''odrekao'' - i to nema veze s njenim ponašanjem, zapravo je to zbog njenih luksuznih kupovina.

Otvarajući se na internetu, Soudi je pitala svoje pratioce:

- Ko ne voli ludog bogatog Arapa?