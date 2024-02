Da li su razlike u godinama važne za idealan brak

Česta tema kada je u pitanju ljubav je razlika u godinama. Da li uopšte postoji idealna razlika u godinama koja je idealna za uspješnu vezu? Kako se ispostavilo, nauka nam govori da je odgovor da.

Veći nivo zadovoljstva

Prema studiji objavljenoj u Journal of Population Economics, zadovoljstvo u braku značajno opada kod parova sa većom razlikom u godinama u poređenju sa onima sa sličnim godinama. Tačnije, parovi sa razlikama u godinama od nula do tri godine pokazali su veće zadovoljstvo od onih čiji je razmak od četiri do šest godina.

Isto tako, parovi sa razmakom od četiri do šest godina pokazali su veće zadovoljstvo od onih sa jazom od sedam i više godina. Generalno, zadovoljstvo u braku se smanjivalo kako se razlika u godinama povećavala, piše Brides.

Također je vrijedno napomenuti da su u proseku i muškarci i žene pokazali veći nivo zadovoljstva u braku kada su u braku sa mlađim partnerima od onih koji imaju starije supružnike, bez obzira na razliku u godinama.

Nema pravila

Dok razlike u godinama imaju sposobnost da utječu na dugovječnost i zadovoljstvo veze, to nije jedini odlučujući faktor da li će zajednica biti uspješna ili ne.

Kao i kod svih stvari u životu, ne postoji zlatno pravilo koje treba slijediti kada su u pitanju veze, a gore navedene statistike samo pokušavaju da identifikuju i analiziraju obrasce odnosa.