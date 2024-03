Ako ste se pitali zašto se lijepa djevojka zaljubi u ružnog momka, poslušajte ovu tiktokericu

- Nevjerovatno mi je kako ljude to toliko buni. To što si zgodan će ti pomoći samo kratko... To razumijete? To što si zgodan će možda privući njenu pažnju, možda će ostati s tobom malo duže nego što bi trebalo. Ali na kraju dana, ako si kreten, ako je ne tretiraš kako treba - neće te odabrati - objasnila je te nastavila:

- Muškarci mogu završiti sa zgodnijim ženama jer žene ne osuđuju toliko. Djevojka će biti s tipom koji je možda po izgledu 'ispod nje' ako se on prema njoj lijepo ponaša. Muškarci će teško primijetiti djevojke koje im nisu privlačne fizički, ali djevojke - mi volimo da izlazimo s ružnim muškarcima. Ok, ako je smiješan i ako se lijepo ponaša prema nama. Sanjam li o ružnom momku? Ne, ali ako će mi poklanjati cvijeće svaki dan – može - zaključila je Nikol i oduševila ljude na internetu.