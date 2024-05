Ista matrica kao kod Milorada: Sergej Lavrov izjavio da "Zapad Dodika prikazuje kao glavnog negativca" te da ignoriraju prijateljstvo Srba i Rusa u borbi za pravoslavlje

"Samoimenovani njemački visoki predstavnik, koji je nelegitiman, jer ga nije potvrdilo Vijeće sigurnosti UN kako bi trebalo da bude, pokušava na sve načine da diskredituje RS i zastupa stav o unitarizaciji Bosne i Hercegovine, pokušava da igra sa nekim političkim snagama srednjobosanskih Hrvata, ali, ipak, i bosanski Hrvati imaju svoje viđenje toga kako će braniti svoj identitet i principe Dejtona o ravnopravnosti tri konstitutivna naroda".

Rekao je ovo ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov u intervjuu za Alternativnu televiziju.

Naveo je "da je cilj da se Srbi slome još traje". Prenosimo dio intervjua.



ATV: Balkan je, također, jedna od najnemirnijih tačaka svijeta, to nije nikakva novost. Svi su odavno upoznati sa pritiskom Zapada na Srbe, na Republiku Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, RS. Ali, posljednjih mjeseci taj pritisak se veoma intenzivirao. Vidimo šta se sada događa u Generalnoj skupštini UN-a, na inicijativu Njemačke i Ruande se pokušava izglasati projekat o Srebrenici kojim bi se osudio cijeli jedan narod. Šta Vi mislite, koji je cilj tog projekta o Srebrenici i zašto baš u ovom trenutku?



- Cilj da se slome Srbi još traje. Prije deset godina su pokušali da takvu rezoluciju donesu na Vijeću sigurnosti UN-a. Mi smo uložili veto. Nemoguće je objasniti čime se na praktičnom planu rukovode Еvropljani dok guraju tu ideju, osim jednim razlogom: Srbi su previše svojeglavi. Srbi su previše samostalni u svom ponašanju, Srbi se ne pokoravaju zahtjevima da se pridruže sankcijama protiv Rusije, Srbi neće da priznaju nezavisnost Kosova, ne žele da Kosovo bude član međunarodnih organizacija. A za Zapad je to sada faktički ultimatum Beogradu. U Bosni i Hercegovini Milorada Dodika prikazuju kao glavnog negativca, koji navodno ruši Dejton, iako je on sa svojim timom jedini koji se u Bosni bori za dejtonske principe.

A Beogradu kažu "Vi hoćete da postanete član Еvropske unije?“. Aleksandar Vučić je nedavno potvrdio evropsku orijentaciju u svojoj državnoj politici. Brisel mu odgovara: "Ako hoćete da postanete član ЕU, priznajte Kosovo i pridružite se sankcijama protiv Rusije“, jer članstvo u ЕU automatski podrazumijeva borbu protiv Rusije. I to govoriti Srbima, ignorišući u potpunosti historiju našeg prijateljstva, naših zajedničkih bitaka za slobodu, za nezavisnost, za pravoslavlje na kraju krajeva, za Slovene, ništa od toga Zapad ne interesuje. Čak bih rekao, interesuje ih, ali sa predznakom minusa i upravo zbog toga to treba uništiti.

Oni se time bave sada sa velikim uspjehom, sad su donijeli sramotnu odluku u Vijeću Еvrope, Parlamentarna Skupština Vijeća Еvrope je glasala za to da Kosovo bude primljeno u Vijeća Еvrope kao država, kao punopravan član. Za nekoliko dana, kroz par sedmica će komitet ministara Vijeće Еvrope, takođe, odlučivati o tom pitanju i nema sumnje da će izvući istu odluku. Oni već pravdaju svoje aktivnosti u vezi sa Kosovom i Vijećem Еvrope time da je na Kosovu primjetan napredak u borbi protiv korupcije, stvaranje efikasnog sistema pravosuđa. Ali svi znaju da je Kosovo teritorija potpunog bezakonja.

Ali naše zapadne kolege se ne crvene, oni o tome govore tako kao da je to skoro svjetionik demokratije. Tamo nikada nije bilo nikakve demokratije, to je teritorija organizovanog kriminala, teritorija etničkog čišćenja u odnosu prema Srbima. Čuo sam da se počevši od 2003. godine nastavlja iseljavanje Srba, i da je od januara 2003. godine oko 15 posto Srba koji su tada bili ostali već otišlo.

Iskorjenjuju pravoslavlje, to je očigledno. Zapadu se to sviđa. Zapad želi da se pravoslavlju nanese nepopravljiva šteta i da se pravoslavni svijet nađe pod rukovodstvom istanbulskog patrijarha koji se nalazi pod direktnom komandom Sjedinjenih Država. Oni ga finansiraju i on ispunjava sve njihove hirove.