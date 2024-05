Vučić tvrdi: Nema slavlja u Sarajevu, pobijedili smo sa 23 razlike, ubjedljivo

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji "Prva tema" dan nakon usvajanja Rezolucije o genocidu u Srebrenici.

- Suviše je teška tema da bi se govorilo o pobjedi. Ono što je izvesno jeste da smo u gotovo nemogućim uslovima uspjeli da uradimo ono što je dobro za našu zemlju.

Loše tumačenje

Mislim da postoji loše tumačenje u oba dijela Bosne i Hercegovine. Mi smo se suočili sa prijedlogom Nemačke, koje je ta zamlja najviše gurala, direktno protiv interesa srpskog naroda. I najsnažnije je gurala Analena Berbok, direktno protiv vitalnih interesa srpskog naroda.

I bez obzira na sve ja sam večeras zamolio Aleksandra Vulina da ne koristi argumentaciju koju je koristio, u vezi sa njenim porijeklom. Njemački mediji imaju pravo da rade šta hoće, mi moramo biti dostojanstveni i odgovorni. Mi smo se suočili sa najgorom olujom. Protiv nas je bio kolektivni Zapad, svi oni koji su u Evropskoj Uniji, kao i svi oni koji najjača brane EU iako sami nisu dio nje.

Zahvalio Orbanu

Oni su očekivali da će to biti gotovo jednoglasno. Očekivali su da ćemo mi imati jedva osam do deset glasova protiv i do 30 uzdržanih i računali su da će tako još jednom pobijedili Rusiju. Podcijenili su nas. Ljudi koji su izašli rekli su da će da apstiniraju. Stvarni odnos je bio 84 naspram 107. Ekvador su oni uveli, a od 191 koliko je imalo pravo glasa, 107 nije glasalo za. To je 43,5 posto onih članica UN koje su glasale za Rezoluciju. To su namještali, jedinstven je slučaj zašto je to išlo na glasanje tako.



Hoću posebno da se zahvalim Viktoru Orbanu, hoću da se zahvalim velikom broju naroda. Protiv nas je bio kompletan Zapad i 57 članica arapske zajednice koje smo očekivali da će glasati za. Pogledajte rezultat. Rekao sam im u lice sve.

Ja znam koji je ministar najjače evropske zemlje prijetio. Ja neću da vam kažem ko je to, ko je natjerao Ukrajinu da promijeni stav. Ja sam htio u hotelskoj sobi da plačem od muke - rekao je Vučić.

Govorio je i o navodnom incidentu sa srbijanskom zastavom u zgradu UN-a.

- Vidim i zastava ih zaboljela. Došla je jedna žena na početku i rekla mi da je zabranjeno korištenje zastave u sali. A onda su gore došle srpske žrtve, i došle su bošnjačke žrtve. Obezbjeđenje je spriječilo dva incidenta. Srpske žrtve su donijele srpsku zastavu.

Ja sam pokazao poštovanje i prema jednima, i prema drugima. Ali tamo se radilo samo o jednom narodu. Da naš narod proglase za genocidni. A kako bolje i ljepše da im kažem da to ne prihvatamo, i na kraju smo ih pobijedili sa 23 razlike, ubjedljivo! Nijednu ružnu riječ nisam rekao o Bošnjacima ili srebreničkim žrtvama. Sve što su htjeli je da Srbiji zadaju udarac - kazao je on.