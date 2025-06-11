Horoskopski znakovi koje često muči nesanica

Dok neki zaspu čim dotaknu jastuk, drugi se satima vrte po krevetu. Prema astrologiji, pojedini horoskopski znakovi češće imaju problema sa snom – zbog prevelike osjetljivosti, konstantnog razmišljanja ili unutrašnje napetosti. Evo koji znakovi se najčešće bore s besanim noćima – i zašto.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Ribe su vrlo osjetljive, empatične i imaju bujnu maštu. Sve što ih tokom dana dotakne – priča, pogled, tuđa briga – one nose sa sobom u krevet. Čak i kad uspiju zaspati, njihovi snovi su često intenzivni i iscrpljujući. Ujutro se bude umorne, kao da nisu ni spavale.

Djevica (23. avgust – 22. septembar)

Djevice imaju stalnu potrebu analizirati svaki detalj. Perfekcionizam ih tjera da razmišljaju o tome šta su mogle bolje, šta ih čeka sutra, i šta bi moglo poći po zlu. Njihov um rijetko miruje, pa često leže budne s mislima koje ne prestaju.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Blizanci su puni energije i stalno u pokretu. Njihov um traži stimulaciju, pa im je teško samo isključiti se. Ako legnu bez da se prethodno opuste, satima će ostati budni – vrteći ideje, planove i poruke u glavi (ili na telefonu).

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Iako djeluju smireno, Škorpije duboko proživljavaju sve što im se događa. Ako su zabrinute, povrijeđene ili ljute – teško pronalaze unutrašnji mir. Njihove noći često su ispunjene razmišljanjima, analizama i pitanjima bez odgovora.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Jarčevi su ozbiljni, odgovorni i ambiciozni – ali i kad legnu, glava im ne prestaje raditi. Planovi, obaveze, ciljevi... sve to ide s njima u krevet. Teško se opuštaju jer su stalno pod pritiskom da moraju još nešto završiti.