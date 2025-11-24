Na Korzu pune terase, uz obalu mirno more

Orkanska bura u Rijeci koja je udarala u naletima stvarala je haos na ulicama i obali. Padao je čak i snijeg koji nije karakterističan za uži dio grada i zaista rijetko se viđa.

Grad je bio siv, hladan i nemiran, a malo ko se usuđivao zadržati vani duže nego što je morao. Izuzetak je nešto više od 6.000 navijača Rijeke. Uprkos teškim vremenskim uvjetima, jadranski derbi na Rujevici se igrao po planu, i to u okviru 14. kola HNL-a.

Dan nakon utakmice, Rijeka se presvukla u svoje najljepše zimsko-sunčano izdanje. Nakon nemirnih dana i teških oblaka, grad je osvanuo pod kristalno čistim nebom, s onom posebnom svjetlošću koju samo Kvarner zna podariti. Na Korzu pune terase, šarenilo kaputa, miris kafe i zvukovi razgovora koji stvaraju vlastiti ritam.

Rijeka uvijek nosi neku dozu građanske energije, pa i u mirnim danima podsjeća da ima puls koji ide dublje od šetnji i kafe. Uz obalu, mirno more, duboko plavetnilo i tišinu koja se lomi samo o bokove jahti. Ovo je ona Rijeka koju se rijetko zatekne slučajno: spokojna, sunčana, puna života, a opet tiha na način koji odmara. Grad koji u jednom danu može biti i grom i mir, i val i tišina.