Najveća pećina: Visoka 200 metara

Špilja je visoka 200 metara i široka gotovo 150 metara, a prosječna veličina prolaza je 67 metara. Ova nezemaljska špilja, kako su je prozvali, dovoljno je velika da se u njoj smjesti blok zgrada iz New Yorka visine do 40 spratova i dom je najvećih stalagmita na svijetu, koji imaju i po 80 metara.

Son Doong u nacionalnom parku Phong Nha-Ke Bang izazvao je globalnu zainteresovanost otkako je 2013. dopustio ulazak posjetiteljima, nekoliko godina nakon što ga je Britanska udruga za istraživanje špilja istražila i proglasila najvećim na svijetu. Ima najmanje 150 pojedinačnih špilja, gustu podzemnu džunglu i nekoliko podzemnih rijeka.

Samo ime u prijevodu znači "špilja planinske rijeke". Vlasti dopuštaju samo do 1000 posjetitelja godišnje zbog konzervatorskih razloga, i to samo od siječnja do kolovoza.

Inače, zahvaljujući otkrićima do kojih je došlo tijekom ekspedicije u Vijetnamu iz 2019, najveća špilja na svijetu, Son Doong, postala je još veća nego što se mislilo.

Trio britanskih ronilaca – istih ronilaca koji su pomogli u spašavanju zarobljene nogometne momčadi na Tajlandu 2018. – odvažio se tada zaroniti u Nacionalni park Phong Nha-Ke Bang kako bi istražili vodene tokove špilje.