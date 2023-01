Što sve možete dobiti besplatno na letu, a niko vam nije rekao

Otkad su niskobudžetne avionske kompanije preuzele velik dio neba i otkad za putovanja koja su nekad bila putovanja života možemo kupiti kartu za tek nekoliko eura, luksuz koji smo prije povezivali s letenjem ispuhao se kao i cijena avionske karte. Naravno, ako govorimo o ekonomskoj klasi, jer business-klasa i dalje zadržava svoj standard udobnosti.

Puno stvari koje se odnose na udobnost putnika razlikuje se od kompanije do kompanije i većina će ih ovisiti o unutarnjoj poslovnoj politici svake od njih. Kod nekih avioprijevoznika određene stvari jednostavno neće biti dostupne na letu, ali ako vam nešto treba, ne ustručavajte se pitati jer drugačije i ne možete saznati što vam je još na raspolaganju, a nisu vam ponudili.

Za www.travelandleisure.com nekoliko stjuardesa i stjuarda otkrilo je što sve možete zatražiti na letu kada letite ekonomskom klasom i dobiti besplatno. Naravno, više toga dostupno je na prekookeanskim letovima u odnosu na kontinentalne. Ali i kad letite ekonomskom klasom, možete dobiti više od onoga čime vas ponude, samo morate pitati.

Kompleti za udobnost

Na dugim letovima svim će putnicima biti podijeljene kozmetičke torbice s putnim papučama, maskom za spavanje, četkicom za zube, čepićima za uši. U tim kompletima nećete naći luksuzne kreme za ruke i druge artikle koji će biti podijeljeni putnicima prve klase, ali i ovi će vam dobro doći na dugom letu.

Flaširana voda

Na svakom letu uvijek možete zatražiti i dobiti besplatno čašu vode, a vrlo vjerovatno možete dobiti i čitavu bocu vode. Hoćete li je dobiti na kraju uvijek ovisi o zalihama na letu, ali nema razloga da ne pitate.

Deke i jastuci

Deku također možete uvijek zatražiti kada letite avionom, bez obzira na dužinu leta. Temperatura u avionu zna biti vrlo niska, zato su deke uvijek spremne ako je kome hladno, samo morate pitati. Ako letite noćnim letom, možete tražiti i jastuk.

Pribor za prvu pomoć

Svi komercijalni avioni moraju biti opremljeni setovima prve pomoći koji sadrže osnovo - zavoje, gaze i antiseptičke maramice i sredstva za ispiranje rana. Ako vam se dogodi nezgoda na letu, samo obavijestite stjuardesu i ona će vam donijeti ono što trebate.

Lijekovi

Možete zatražiti i lijekove za razna stanje, od bolova i temperature do proljeva. Naravno, priručna apoteka u avionu neće sadržavati rijetke lijekove i one koji se izdaju na recept, ali slobodno možete zatražiti stjuardesu tabletu protiv glavobolje koja vas muči otkad ste poletjeli, ne morate trpjeti do slijetanja.

Slušalice

Ako se letite ekonomskom klasom, i slušalice će joj odgovarati kvalitetom. Neće biti one koje izoliraju vanjsku buku kao u poslovnoj klasi, ali dobro će vam doći pogotovo ako su vaše privatne slušalice nekompatibilne s uređajima u avionu koji će vas zabavljati tokom leta.

Knjige ili bojanke za djecu

Neke aviokompanije imaju knjige za djecu koje će ih zabavljati tokom leta. Za ovo nema pravila, pa je najbolje da pitate izgubiti ne možete ništa, a možete uživati u punom mirnijem letu ako vašeg mališana uspava nova priča ili pak uživati u filmu dok je on zabavljen bojenjem.

Dodatne grickalice ili još jedno piće

Na kratkim se letovima obično ne služi čitav obrok, nego samo grickalice. Ali ako ste još gladni ili ako su vam one taman otvorile apetit, pitajte stjuardese možete li dobiti još jedan paket. Ne znači da možete, ovo će se također razlikovati od kompanije do kompanije, ali ko pita, možda dobije repete.

Pića koja dobivate na letu, a da ih ne tražite, obično su besplatna pa kad tražite nešto ekstra, provjetite za svaki slučaj plaća li se, da ne bi bilo neugodnih iznenađenja jednom kad ste već posluženi.