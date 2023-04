Plaće zaposlenih u kraljevskoj porodici zabrinjavajuće niske

Kada radite za kraljevsku porodicu, ne očekujte kraljevske plaće. Prema navodima, u oglasu za posao ovog kraljevskog zamka navedene su plaće zaposlenih, koje su zabrinjavajuće niske - jedna iznosi 30.000 dolara na godišnjem nivou.



Visina plaće

Kraljevska porodica Velike Britanije trenutno traži radnike za brojna otvorena radna mjesta ali, ako ste mislili da je njihovo procijenjeno bogatstvo od 28 milijardi dolara neki nagovještaj visine plaća njihovih zaposlenih, znajte da ste se prevarili. Ukoliko ste dio zaposlenih čuvene firme, znajte da ćete imati rigoroznu ulogu koja zahtjeva najstrožiju diskreciju i visoke performanse. Ipak, čitav svijet praktično jedva čeka da oni naprave neku grešku - plaće zaposlenih, kako su navedene na stranici sa zaposlenima, djeluju pretjerano nisko.



Magazin Forbs je objavio da je bogatstvo kraljevske porodice Velike Britanije procjenjeno na 28 milijardi dolara 2021.godine, što je procjena koja je većim djelom zasnovana na njihovim nekretninama, dok oni također imaju mnogo prihoda kojima pokrivaju svoje troškove također. U periodu od 2021. do 2022.godine, kraljevsko imanje zaradilo je 377 miliona dolara, pri čemu dvadeset pet procenata pripada Sovereign Grantu, fondu koji je zasnovan kako bi pokrio zvanične troškove krune. Ti zvanični troškovi obuhvataju plaće zaposlenih, kao i obezbjeđenje, održavanje, putovanja i mnogo toga drugog. Prema navodima, u sezoni 2021-2022, kraljevski sajt prijavio je troškove u visini od 62 miliona dolara za "operativne troškove kraljičinog domaćinstva", uz dodatna sredstva iz spomenutog fonda koja su rezervirana za održavanje Bakingemske palače.

Određeni oglasi

To nas dovodi do upražnjenih radnih mjesta navedenih na zvaničnom sajtu kraljevske porodice, kojih ima dvadeset a koja idu od prodajnog asistenta Vindzor zamka, preko ko-koordinatora programa Kensington palače, pa sve do starijeg projekt menadžera Bakingemske palače. Gotovo svako od radnih mjesta ima navedenu plaću pored radnih obaveza, dok uz određene oglase plaća "zavisi od iskustva". Samim tim, neki zaposleni kraljevske porodice će zarađivati 13.15 dolara po satu, što dovodi do godišnje plaće od oko 42.000 dolara. Radna mjesta koja uključuju plaću od 13.15 dolara na sat uključuju prodajnog asistenta i radnika u magacinu, pri čemu su oba sa punim radnim vremenom, odnosno 37.5 sati tokom pet radnih dana.

Najplaćenija uloga koja je navedena jeste stariji projekt menadžer, što predstavlja poziciju koja je uključena u trajne renovacije Bakingemske palate. Ova pozicija nudi plaću od 72.000 dolara na godišnjem nivou u zavisnosti od iskustva, obuhvata puno radno vreme i stalno zaposlenje. Veći dio drugih radnih mjesta nudi plaću koja ide od 27.000 do 42.000 dolara godišnje.