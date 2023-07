"Odlučila sam putovati vozom od Osijeka do Rijeke... Kakva greška!"

Osječanka Olivera u utorak se uputila na more, kupila je kartu za voz koji vozi od Osijeka do Zagreba i autobusnu kartu od Zagreba do Rijeke. Dvanaest sati i nekoliko živčanih slomova kasnije, konačno se susrela s tetkom koja ju je dočekala na riječkom kolodvoru.



Prevarila se

- Krenula sam noćnim vozom iz Osijeka u 1:48 sati, a u Zagreb sam trebala stići u 7:12. Kupila sam autobusnu kartu do Rijeke da bih si malo skratila put, bus je kretao u 7:55 i računala sam da mi je 40 minuta dovoljno za doći do autobusnog kolodvora, no prevarila sam se - započela je priču Olivera.