The Line: Futuristički megagrad širok samo 200 metara koji će 9 miliona stanovnika slagati uvis

Neom je veliko područje određeno za razvoj, sastoji se od 10 projekata koje nazivaju regijama, a do sada su predstavljene i grade se četiri. To su The Line, vjerovatno najpoznatiji - futuristički megagrad, Oxagon – lučki grad na Crvenom moru koji će biti "najveća plutajuća struktura na svijetu", Trojena - skijalište u planinama Sarwat, koja će ugostiti Zimske azijske igre 2029. godine, i Sindalah – luksuzno otočno odmaralište za nautičare na Crvenom moru.

Tri projekta

Na projektu za grad budućnosti sarađuje ogroman broj svjetski poznatih kompanija, studija, arhitekata i inžinjera. Iako je kraj izgradnje planiran 2030., veliki dio projekta bit će dovršen i ranije. Otok Sindalah radit će već početkom 2024., lučki grad Oxagon brzo nakon toga, a na skijanje u Arapski zaljev u Trojenu moći ćete već 2026. godine. Najimpresivniji dio projekta, pametni megagrad The Line 2030. bi trebao imati prvi milion stanovnika.

Sam megagrad vrijedan je 500 milijardi dolara, a gradi se u pokrajini Tabuk na sjeverozapadu Saudijske Arabije. Pametni grad koji će se protezati od planina do Crvenog mora u ravnoj liniji bit će ozrcaljeno arhitektonsko čudo: širok svega 200 metara, dugačak 170 kilometara i 500 metara visok. Grad će imati površinu od 34 četvorna kilometra i gradi se za 9 miliona stanovnika.