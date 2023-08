U ovom gradu ljudi žive ispod zemlje: Pogledajte kako izgledaju njihovi objekti

Pored toga, posmatrač će uočiti čitav niz otvora u stijenama i uzvišenjima. Teško bi neko mogao pretpostaviti da je tako, no istina je – u tim otvorima danas žive ljudi.

U Australiji, gotovo hiljadu kilometara sjeverno od Adelejda, nalaze se piramide od pijeska. Okružene su za to podneblje tipičnim pejzažem - pustinjom u kojoj se vidi tek pokoji otporniji žbun.

Kada je u Australiji zima, taj način života može djelovati donekle ekscentrično. No, ljeti, kada u Kuber Pediju temperature dostižu i do 55 stepeni, život iznad zemlje toliko je nepodnošljiv da često s neba znaju padati i mrtve ptice. Zato je selidba ispod zemlje bila sasvim logična odluka brojnih stanovnika.

Osim toga, kada u zimskim noćima temperature padaju na dva stepena, podzemne kuće savršeno čuvaju toplotu.

Interesantno je kako se čitav grad svih 12 mjeseci snabdijeva „vlastitom“ strujom, koju proizvode solarne elektrane, no njena je potrošnja znatno manja nego u „nadzemnom“ svijetu.

Kuće u Kuber Pediju izuzetno su jeftine

Jer klimatizacija u objektima u kojima žive mještani Kuber Pedija uopće nije potrebna.

- U drugim gradovima Australije ljudi plaćaju čitavo bogatstvo kako bi se rashladili u danima kada temperature idu i do 50 stepeni. Nama to nije potrebno - kaže stanovnik naselja Džejson Rajt (Jason Right).

Kuće u Kuber Pediju izuzetno su jeftine – jedna, koja ima tri spavaće sobe, nedavno je prodata za manje od 25.000 eura. Primjera radi, jedna kuća te kvadrature u Adelejdu košta oko 420.000 eura.