Prema anketi korisnika Tripadvisora: Ovo je najljepša plaža svijeta

Baja do Sančo u vulkanskom arhipelagu Fernando de Noronga, koji se nalazi otprilike 300 kilometara od brazilske obale, putnici Tripadvisora proglasili su najboljom plažom na svijetu 2023. godine.

Šarene ribe

Nazivaju je i rajskom plažom, što ne iznenađuje one koji su bar jednom u životu kročili na nju. To je divna pješčana plaža okružena gustim zelenilom i plavim Atlantskim okeanom gdje plivaju šarene ribe, morske kornjače i delfini. Nije lako doći do nje, što doprinosi njenoj jedinstvenosti.

Možete iznajmiti čamac i doploviti do nje ili doći pješke uskom i strmom stazom.

Lista najboljih

Baja do Sančo je šesti put pobijedila na izboru Travellers' Choice Best of the Best u kome su učestvovali korisnici Tripadvisora, a prema njihovim ocjenama prikupljenim u periodu od 1. januara do 31. decembra 2022. godine.



Brazilsku plažu na listi najboljih prati Igl u Arubi, dok je bronzana medalja pripala Kejbl Biču u Zapadnoj Australiji.

U izboru najboljih našle su se samo tri plaže iz Evrope.