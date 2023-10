Ova slika vrijedi više od 120 miliona dolara

Remek-djelo Pabla Pikasa (Picassa) iz 1932. godine "Žena sa satom" (Femme A La Montre) bit će izloženo u "Sotheby'su" u Londonu i procjenjuje se da će na aukciji postići cijenu veću od 120 miliona dolara. Djelo je bilo u vlasništvu mecene i kolekcionarke Emili Fišer (Emily Fisher) Landau, a prikazuje Pikasovu "zlatnu muzu" Mariju-Terezu Valter (Marie-Therese Walter), ženu s kojom je bio u vezi te je bila tema mnogih njegovih portreta.

To ulje na platnu dio je izložbe "The Emily Fisher Landau Collection: An Era Defined", koja će se održati od subote 7. oktobra do srijede 11. oktorba. Fišer Landau kupila je Pikasovu sliku 1968. godine na početku svojeg kolekcionarskog puta. Putujuća izložba također će biti otvorena u Parizu, Taipeiju i Los Angelesu, a već je bila u Dubaiju i Hong Kongu.

U zbirci gospođe Fišer Landau nalaze se djela američkog slikara i kipara Džaspera DŽonsa (Jaspera Johnsa), nizozemsko-američkog umjetnika Vilema de Koninga (Willema de Kooninga), američkog slikara i grafičara Roberta Rošenberga (Rauschenberga), apstraktnog slikara Marka Rotka, kao i drugih.

Zbirka, za koju se procjenjuje da će donijeti više od 400 miliona dolara, bit će ponuđena na prodaju u "Sotheby's" u Njujorku na dvjema aukcijama 8. i 9. novembra.