Devet stvari koje su zabranjene turistima u Italiji

Italija je turistička velesila i zavisi od turizma, ali to ne znači da je turistima dopušteno da rade šta hoće, a i nova pravila se stalno pojavljuju i iznenađuju.



Predugo zadržavanje

Tako nova uredba oko koje se digla prašina koja je uvedena početkom aprila predviđa kaznu do 275 eura za posjetioce ako se zateknu da se predugo zadržavaju u takozvanim crvenim zonama u glamuroznom primorskom ljetovalištu Portofino tokom sezone. Vest se prenijela internetom kao “kazna za snimanje selfija”, a gradonačelnik mjesta je ljutito reagirao i pojasnio je da je uredbom zabranjeno samo okupljanje i duže zadržavanje u određenim dijelovima mjesta iz sigurnosnih razloga.

Gradonačelnik Mateo Viakava rekao je da je ovo pravilo neophodno kako bi se spriječilo da ljudi blokiraju saobraćaj dok se zaustavljaju da bi fotografirali ili pozirali za selfije na pjaceti (glavnom trgu) koju su mnogo fotografirali.

- Želimo izbjeći opasne situacije izazvane prenaseljenošću - rekao je on za Times i dodao da će novo pravilo “omogućiti svima da uživaju u našoj ljepoti”. Ova, a i druge mjere, dio su niza pravila koja su vlasti italijanskih gradova uvele posljednjih godina, koja imaju za cilj da se pozabave problemom koji je nastao zbog prevelikog broja turista, odnosno prekomjernim turizmom. Od sjedenja na Španskim stepenicama u Rimu do posjete Veneciji na jedan dan bez prethodnog rezerviranja i plaćanja ulaznice, određene svakodnevne aktivnosti mogu dovesti do kazne do 1.000 eura privremenoj zabrani pristupa nekoj oblasti.

Kuhali kafu ispod mosta

Prema nekima, postoji princip nulte tolerancije, kao što je incident prije pandemije kada je dvoje njemačkih turista kažnjeno sa 950 eura i odmah zamoljeno da napuste grad nakon što su pronađeni kako kuhaju kafu na primusu ispod mosta Rialto.

-Venecija se mora poštovati - rekao je tada gradonačelnik Luiđi Brunjaro, i dodao da “neodgojeni ljudi koji misle da mogu da dođu ovdje i rade šta hoće moraju da shvate da će zahvaljujući lokalnoj policiji biti uhvaćeni, kažnjeni i protjerani”.

Prošle godine je gradonačelnik Sorenta rekao da će biti kažnjene osobe koje nose kupaće kostime i bikinije ili šetaju golih grudi po gradu.

-Nema više nepristojnog ponašanja - rekao je on, potvrđujući da će se kazne kretati od 25 pa sve do 500 eura ukoliko je turista razodjeven tamo gdje ne treba da bude, piše Dnevnik.rs, a prenosi B92.

Italija je dugo zavisila od masovnog turizma kako bi održala svoju ekonomiju. Ipak, kao i mnoge popularne destinacije koje postaju preplavljene posjetiocima kako tražnja za putovanjima raste, vlasti naglašavaju potrebu da ponovo razmisle o tome kako posjetioci komuniciraju s italijanskim naslijeđem i infrastrukturom. Turisti su dobrodošli, ali ne na štetu kvaliteta života i mobilnosti stanovnika.

Ako planirate putovanje u Italiju i ne želite da budete ta osoba koja bi mogla da uvredi lokalno stanovništvo, uz jednostavno poštovanje Italije i njenih građana trebalo bi biti dovoljno da vas sačuva od nevolja. Međutim, čak i najdobronamjerniji posjetilac može s vremena na vrijeme omanuti.

Imajući to u vidu, evo ukratko šta ne smete raditi ako ste turista na najposjećenijim turističkim tačkama u Italiji.

Historijska mjesta i arheološka nalazišta u Italiji su dio italijanskog identiteta, a pravila su stroga. Zato poštujte sljedeće.

Poštujte pravila

1. Ne fotografirajte unutar Sikstinske kapele u Vatikanu.

2. Ne sjedite na Španskim stepenicama u Rimu.

3. Ustvari, nemojte sjediti ili ležati ispred prodavnica, historijskih spomenika i mostova. Više nego vjerovatno ćete biti udaljeni.

4. Ne vucite kolica, skutere ili kofere na točkove po Španskim stepenicama u Rimu.

5. Ne jedite i ne pijte na poznatim lokacijama u bilo kom gradu.

6. Ne jedite na ulicama historijskog centra Firence – Via de’ Neri, Piazzale Degli Uffizi, Piazza del Grano i Via Della Ninna – svakog dana od podneva do 15 i od 18 do 22 sata. Kazna je do 500 eura.

7. Ne hranite ptice na Trgu Svetog Marka u Veneciji.

8. Ne vadite novčiće iz Fontane di Trevi. Aktivnost je zabranjena i možete riskirati veliku kaznu.

9. Nemojte stajati previše blizu Fontane di Trevi; gradske vlasti u Rimu već́ godinama razmišljaju o postavljanju zaštitnih ograda oko historijskog spomenika. Iako još nisu na mjestu, sigurno je da treba da se ponašate kao da su tu.