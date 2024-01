Taner Mustabašić završio važnu životnu etapu: Maglajlija kruzerom obišao svijet

Maglajlija Taner Mustabašić, zahvaljujući šestogodišnjem angažmanu na kruzeru, obišao je skoro cijeli svijet. Svoj prvi ugovor dobio je u junu 2017. godine. Slučajno je ugledao objavu od starijeg prijatelja kako putuje i radi na kruzeru i javio mu se. Ostalo je historija. Samo za naš list govorio je o avanturi na brodu te šta planira sad kada se usidrio na jednom mjestu.

Pozitivan odgovor

- Budući da sam tada prestao studirati na fakultetu iz razloga što se nisam pronašao u tome, imao sam motivaciju da napravim konkretan korak u životu i da ne ostanem dugo "u mjestu", što se često zna desiti ljudima u istoj situaciji, tako da sam bio jako sretan kad sam konačno dobio pozitivan odgovor od kompanije - rekao nam je Mustabašić.

Svaki početak je težak, kako ističe, ali to ga nije obeshrabrilo.

- Prvi let avionom, strah od nepoznatog, hiljade stranih ljudi na brodu, ali vrijeme liječi sve, pa tako se s vremenom čovjek navikne i nakon tri sedmice sam se osjećao već kao kod kuće. Naravno, uvijek ima i nekoliko osoba s Balkana koje su spremne da pomognu - prisjetio se Mustabašić.

Prednosti ovog posla su svakako i prilika da se otputuje u mnoge krajeve svijeta, što ni našeg sagovornika nije zaobišlo.

- Najljepše mi je bilo u Meksiku i na Jamajci, vesela kultura i mnogo interesantnih mjesta, ali vrijedi spomenuti i hladnija područja, poput norveških fjordova, za osobe koje vole vodopade, prirodu, brda i planine. Iz ugla radnika na brodu, rekao bih da su mi najdraži Španija i Kanarski otoci iz razloga što je sve jako blizu luke i čak kada nema mnogo vremena da se izlazi s broda, može se barem kratko vani prošetati - istakao je Mustabašić.

Različite kulture

Ova pustolovina Taneru je pomogla i u ličnom razvoju.

- Budući da sam bio introvertan prije, mogu reći da me to iskustvo mnogo promijenilo i oslobodilo, s obzirom na to da se upozna toliko različitih zemalja i kultura. Čak i na brodu bude većinom pedesetak nacija - dodao je.