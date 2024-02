Zamak Šilon na Ženevskom jezeru, jedan od najljepših u Evropi

Zamak Šilon je ostrvski dvorac koji se nalazi na Ženevskom jezeru, južno od Vejtoa u kantonu Vaud, javlja Anadolu.

Nalazi se na istočnom kraju jezera, na uskoj obali između Montrua i Vilenueva, koja omogućava pristup alpskoj dolini Rone.

Poslužio je kao nadahnuće za prinčev dvorac u animiranoj adaptaciji priče Hansa Kristiana Andersena iz 1989. godine "Mala sirena", koja govori o mladoj sireni koja se odrekla svog glasa kako bi postala djevojka i bila sa svojim voljenim princem, kao i njenom povratku u more i odricanju od neprežaljene ljubavi.

Ovaj dvorac okružen prirodnim jarkom otvoren je za javnost, a u njemu posjetitelji mogu saznati više o njegovoj dugoj historiji i uživati u prekrasnom pogledu na okolne Alpe.

Šilon svake godine primi preko 400.000 posjetitelja. Ovaj fantastični spomenik nalazi se na obali Ženevskog jezera i oblikovan je kao stjenoviti otok na kojem je izgrađen.

Šilon, dvorac na obali, plutajuće je blago koje gostima pruža impresivno iskustvo. Dvorac su definirala tri glavna razdoblja: Savojsko (od 12. stoljeća do 1536.), Bernsko (1536. do 1798.) i Vaudois (od 1798. do danas).

Šilon ima 25 objekata, tri dvorišta, slike iz 14. stoljeća, podzemne svodove i preko 300 eksponata koji su otkriveni tokom arheoloških iskapanja od 1896. do 1903. godine.