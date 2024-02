Zbog kupanja u ovoj rijeci turisti idu u zatvor na godinu

Kada temperatura vode padne, ovdje se zapute krda morskih krava u potrazi za toplom vodom. Cijelo područje obiluje izvorima tople vode, stoga je ovo za njih poput odlaska u banju. Tada Kristalna rijeka postaje mjesto na kojem se i turisti mogu pridružiti brčkanju i ronjenju u vodi s neobičnim društvom.

Kristalna rijeka

Zbog toga Kristalnu rijeku zovu i svjetskom prijestonicom morskih krava (zvuči čudno, ali zaista jeste). Ovim eko-turizmom pozitivno je utjecala i na neke druge države u kojima su donedavno morske krave još lovili i ubijali radi ishrane. Samo za uznemiravanje ovih simpatičnih životinja ovdje biste dobili kaznu od 100.000 dolara ili čak godinu dana.

Voda je mirna, okružuje je mnoštvo zelenila i vladaju mir i tišina, tako da ovo nije adrenalinsko iskustvo, već događaj koji će vas odmoriti i opustiti. Morske krave su pitome i mirne te ih je simpatično posmatrati kako samo lebde ispod površine.

Pozdrave kupače

A rado i dođu da pozdrave kupače – premda, oni moraju da dopuste da one to učine prve i ne narušavaju njihov mir. Možda izgledaju slatko, ali po prirodi su to ipak divlje životinje.