Iako Evropu možete istražiti i s ograničenim budžetom – jeftini hoteli, prehrana iz samoposluživanja i drugi putnički trikovi – možda ste se pitali kako stvari izgledaju s druge strane spektra. S cijenom višom od 20.000 eura po noćenju, hoteli rasprostranjeni na nekim od najpoželjnijih odredišta kontinenta postavljaju mjeru pravog luksuza. Evo liste pet najskupljih hotelskih soba u Evropi.



Hôtel Barrière Le Majestic

(Kan, Francuska)

Opremljen grijanim bazenom dugim 12 metara na terasi od 150 četvornih metara, apartman Majestic nudi neke od najboljih pogleda na zaljev Kana. Osim vodene ponude, penthouse apartman ima i privatno kino (posebno prikladno ako ste u gradu zbog istoimenog filmskog festivala), privatnu teretanu i ličnog batlera. Noćenje će vas koštati oko 33.000 eura.

Corinthia

(London, Engleska)

Lokalna londonska kompanija ''G.A. Dizajn'' zaslužna je za raskošni apartman Royal Penthouse u hotelu Corinthia London. Dvoetažni penthouse prostire se na 465 četvornih metara i obuhvata 13 različitih soba. Osim ulaznog hodnika obloženog mramorom ili walk-in vinskog podruma, možda najluksuznija ponuda sobe je terasa od 65 četvornih metara, s koje se pruža pogled na grad od 180 stepeni. Za noćenje očekujte platiti nešto više od 27.000 eura.

Four Seasons Bosphorous

(Istanbul, Turska)

Budući da je smješten unutar povijesne palače, ne čudi da smještaj u hotelu Four Seasons Bosphorus u Istanbulu nije jeftin. Najluksuznija opcija je Atik Pasha Suite, koji uključuje lični hamam i zauzima više od polovice drugog sprata hotela. Prozori od poda do stropa navodno su otporni na metke i imaju pogled na Bospor, koji odvaja evropski dio Turske od azijskog. Noćenje u luksuznom apartmanu košta oko 33.000 eura.

Hotel Martinez

(Kan, Francuska)

Sada dio Unbound Collection by Hyatt, hotel Martinez u Kanu ima jednu od najfascinantnijih povijesti svih hotela duž Azurne obale. Izgrađen 1929. godine, smješten je u raskošnoj zgradi u stilu Art Decoa s pogledom na Sredozemno more. Interijer, koji obuhvata 410 apartmana, u jahtaškom je stilu dizajnirao Pierre-Yves Rochon. Dva povezana penthousea na sedmom spratu, nazvana po francuskoj glumici Izabel Iper (Isabelle Huppert) i generalnom direktoru Filmskog festivala u Kanu Tijeriju Fremu (Thierry Frémaux), među najvećim su apartmanima u Evropi. Obuhvatajući kombiniranu površinu od 1.250 četvornih metara, njihove sobe nude pogled na zaljev Kana od punih 180 stepeni. Iako bi neki mogli reći da su znamenitosti neprocjenjive, cijene za ove prestižne sobe kreću se od 16.000, pa sve do 55.000 eura po noći.

Hotel President Wilson

(Ženeva, Švicarska)

Royal Penthouse Suite u hotelu President Wilson je najskuplji hotelski smještaj u Evropi (nekada je bio i najskuplji na svijetu prije negoli ga je zamijenio Empathy Suite u Palms Casino Resortu u Las Vegasu) i košta nešto više od 81.000 eura po noći. Zadivljujući apartman gleda na Ženevsko jezero i opremljen je savremenim elegantnim dekorom. Nije nepoznat gostima najvišeg profila, jer ima neprobojne prozore koji u potpunosti štite goste. Osim što je najskuplji u Evropi, ujedno je i najveći na kontinentu – prostire se na 1.675 kvadrata i uključuje 12 spavaćih soba.