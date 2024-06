Predivna vila za samo 39.000 eura: Lokalac otkrio pozadinu iza te cijene

Bajkovita nekretnina, nadomak Rima, unutar zajednice Borgorse, košta samo 39.000 eura. Cijena je iznenadila mnoge, ali ih je također i navela da razmisle o kupovini, međutim, jedan Italijan je odlučio da otkrije zašto je tako pristupačna.



Velika terasa

Ovaj dom se prostire na tri nivoa. U prizemlju se nalazi dnevni boravak sa šporetom na pelet, balkonom i potpuno opremljenom kuhinjom sa kaminom. Kako se u oglasu navodi, postoji direktni pristup velikoj popločanoj terasi koja je savršena za ručavanje na otvorenom.

- Na posljednjem spratu se nalaze dvije dvokrevetne spavaće sobe, jedna sa balkonom i kupatilo sa tuš kabinom. Sa svim komunalijama i peći na drva, ova vila nudi privatan način života u prirodi samo jedan sat od Rima - navodi se u oglasu.

Dodatni troškovi

Međutim, ono što je lokalac odlučio ispričati, učinilo je da se zainteresirani zamisle.

- Ja sam Talijan i baš sam gledao oglase u Italiji. Caka je u tome da ako ste stranac koji nema prebivalište u Italiji morate platiti oko 9.000 eura (sa PDV-om) agencijske provizije. Također, kuća je građena 1967. godine sa jako lošom izolacijom, te same popravke će djelimično koštati oko 15.000 eura. Tu su i notari, notarski troškovi i takse, što je oko 8.000 eura. Nijedna hipotekarna banka to ne radi za manje od 50.000 eura. Nema vrijednosti ulaganja - napisao je on iskreno.

Kako je dalje naveo Talijan u komentarima, kuća se nalazi u planinskoj zoni, te je zimi prilično hladno, dok putevi obično nisu čisti od snijega ili krhotina sa planina.